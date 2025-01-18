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遊日客塞爆成田機場 每年起降擬增至34萬次 達負荷極限

中央社／東京電
日本民間氣象公司日前公布2025年第1次染井吉野櫻開花預測，東京可能在3月21日搶先開花。圖為東京染井吉野櫻開花示意圖。(中央社)
日本民間氣象公司日前公布2025年第1次染井吉野櫻開花預測，東京可能在3月21日搶先開花。圖為東京染井吉野櫻開花示意圖。(中央社)

每年到日本賞櫻的人潮眾多，隨著日本氣象公司紛紛公佈預測櫻花盛開的日期，因應訪日客大增，日本成田國際機場公司（NAA）也正與日本國土交通省（交通部）針對成田機場每年飛機起降次數的上限進行磋商，考慮由目前每年30萬次增為34萬次。

日本氣象新聞公司（Weathernews）日前公布今年第1次櫻花開花預測，東京染井吉野櫻將在3月21日開花，是全日本最早開花的地區；緊接著3月22日開花的地區是橫濱與高知。

根據預測，今年西日本及東日本地方大多數地區開花時間都跟往年差不多；而北日本地方會較往年來得早開花，預估北海道開花時間將提早一週左右。

從開花日起算，各地將在5天到2週左右迎接盛開時期。

根據預測，東京3月24日開花後，將在3月31日盛開；大阪3月27日開花後，將在4月3日盛開；青森4月21日開花後，將在4月25日盛開；札幌5月1日開花後，將在5月5日左右盛開。

另外，日本經濟新聞報導，針對成田機場（位於千葉縣）每年飛機起降次數上限的調高，NAA與國土交通省的磋商已進入最後盤整的階段，預計於本月下旬召開的千葉縣及當地9個市町派代表出席的協商會上正式提案，目標10月開始實施。

NAA表示，有關飛機在成田機場起降的次數，預估2024年度（截至2025年3月底的財會年度）共25萬次。因訪日客需求增加，2026年起一年起降次數估計將增為30萬次。一年起降次數34萬次的話，是成田機場目前所擁有的跑道、滑行道等可因應的上限。

成田機場每年飛機起降次數上限可望從10月增為34萬次，但起降時間帶仍不變更，同現行的自上午6時起至翌日凌晨0時為止。

NAA從2024年秋天開始就向成田機場所在地的千葉縣及當地市町做說明。

日本政府觀光局（JNTO）調查顯示，2024年訪日客截至11月為止，累計逾3300萬人次，刷新過去於2019年創下的最高紀錄。利用機場進出的需求大增。

成田機場也計畫新建跑道或延伸跑道等，預計2029年起降次數可增為每年50萬次。

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