我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公安曝演員王星遭詐騙過程 中泰警方已逮12人

藍色廂型車野火下倖存照瘋傳 車主尖叫：它居然沒事

隔37年再爆口蹄疫情 柏林2家動物園暫時關閉

中央社／柏林電
德國布蘭登堡邦爆發口蹄疫風險，柏林兩家主要動物園「柏林動物園」（Zoologischer Garten Berlin）與「柏林野生動物園」（Tierpark Berlin）宣布暫時關閉。圖為柏林動物園內的普氏野馬。(中央社)
德國布蘭登堡邦爆發口蹄疫風險，柏林兩家主要動物園「柏林動物園」（Zoologischer Garten Berlin）與「柏林野生動物園」（Tierpark Berlin）宣布暫時關閉。圖為柏林動物園內的普氏野馬。(中央社)

德國布蘭登堡邦近日爆發口蹄疫，這是德國時隔37年首次出現口蹄疫疫情，為防止病毒進一步擴散，除該邦禁止偶蹄類動物交易，鄰近的柏林動物園與野生動物園也宣布近期暫時關閉。

疫情爆發地點在德國東部布蘭登堡邦（Brandenburg）一處水牛農場，農場管理人發現多隻水牛出現食慾不振、口腔與蹄部潰瘍等疑似症狀，通報當地獸醫機構。

1月10日，德國聯邦動物防疫研究所（Friedrich-Loeffler-Institut,FLI）確認該農場水牛感染口蹄疫病毒。為防止疫情擴散，布蘭登堡邦已採取緊急防疫措施，除撲殺染疫水牛，也在疫區設立3公里核心封鎖區與10公里的監測區，禁止交易及移動口蹄類動物。

德國與歐盟已多年未出現口蹄疫，聯邦食品與農業部發言人郝克（Michael Hauck）於記者會表示，德國最後一次確診病例發生於1988年，而歐盟境內上次爆發的時間則是在2011年的保加利亞。

FLI指出，口蹄疫在土耳其、中東、非洲、亞洲部分地區及南美洲仍然流行，德國與歐盟的病毒傳入風險主要來自疫區國家的貿易與旅客攜帶病毒。非法進口動物產品、受污染的飼料或旅客衣物上的殘留物，都可能成為疫病傳入管道。

雖然人類不會感染口蹄疫，但可能透過衣物、鞋子、車輛等間接攜帶病毒，進而擴散至牛、豬、羊、山羊等偶蹄類動物。

布蘭登堡邦當局已要求進出疫區的人員遵守嚴格生物安全規範，包括消毒防護、限制農場進出等措施，以降低病毒傳播風險。

由於疫區距離柏林僅數十公里，柏林市中心動物園與柏林郊區野生動物園決定自11日起暫時關閉，根據動物園新聞稿，此舉為預防性措施，目前正與政府相關單位合作控制疫情發展。

此外，因應疫情，下週末開始為期10天的柏林「綠色週」（Grüne Woche）農業博覽會，也宣布取消所有偶蹄類動物展出，但博覽會仍將繼續，並改展示其他家畜與寵物。

當前德國政府已宣布成立聯邦層級的口蹄疫危機應對小組，在確認病毒亞型後將展開疫苗接種計畫，並著手調查確切病毒來源、與歐盟及鄰國合作，防止疫情擴散至其他地區。

德國 疫情 動物園

上一則

路透：濟州航空失事客機2具引擎都發現羽毛和鳥血

下一則

義大利單親戶10年增44% 飯店推1方案創造另類商機

延伸閱讀

歐盟外長卡拉斯：將考慮放寬對敘利亞制裁

歐盟外長卡拉斯：將考慮放寬對敘利亞制裁
德國國會選舉倒數6周 民調顯示首重移民與經濟議題

德國國會選舉倒數6周 民調顯示首重移民與經濟議題
政局變化 舊金山動物園迎熊貓有變數

政局變化 舊金山動物園迎熊貓有變數
討女友歡心…動物園管理員夜闖獸籠自拍 3獅咬死啃屍4小時

討女友歡心…動物園管理員夜闖獸籠自拍 3獅咬死啃屍4小時

熱門新聞

示意圖。（取材自pexels.com@Adil Alimbetov）

全球陰莖尺寸排行出爐 美國不是第一名

2025-01-09 19:26
圖為河內市知名景點火車街。（中央社）

台灣為越南第3大客源 旅遊人次128萬年增51%

2025-01-13 11:32
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。(路透)

世上最貴香料 1因素…喀什米爾棄種「紅色黃金」番紅花

2025-01-08 01:01
格陵蘭總理艾格德在哥本哈根，與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen，右）出席聯合記者會，艾格德被問到有無與川普聯繫時，他回應說沒有，但準備好討論。（路透）

川普若入侵格陵蘭 丹麥智庫：可能是「世界最短的戰爭」

2025-01-11 01:29
尹錫悅預錄影片批評公調處違法逮捕。（歐新社）

尹錫悅被捕後首發聲 控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

2025-01-14 22:27
丹麥所屬自治區格陵蘭上豎立一面格陵蘭旗幟。路透

川普不排除動武取得格陵蘭 歐盟、英俄義大利看法各異

2025-01-09 15:13

超人氣

更多 >
川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」
輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部
退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點
TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響

TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響
Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？

Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？