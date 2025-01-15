想買嗎？英網紅敷魷魚遊戲面膜 秒變木頭人英熙娃娃

一名男網友搶先體驗英熙木頭人面膜，畫面十分搞笑。（取材自Instagram）

韓劇「魷魚遊戲 2」自去年12月26日上線短短四天就湧進6800萬觀看次數，登上全球熱門影集榜首，更破紀錄成為Netflix 史上新劇開播的最佳成績。營銷團隊與南韓 美妝品牌推出包括面膜等聯名周邊產品，敷在臉上可秒變木頭人娃娃，英國有網紅試用後大呼過癮並上傳影片分享，讓人忍俊不禁。

在「魷魚遊戲」影集暴紅的英熙娃娃。（取材自Instagram）

「魷魚遊戲2」與南韓美妝品牌Olive Young旗下的兩大品牌合作推出美妝系列，將「魷魚遊戲2」劇集中的主要元素融入產品設計，英國一名網紅在Instagram分享貼上英熙娃娃面膜後的搞笑模樣。影片中，只見男網紅試用這款英熙娃娃面膜，戴上去後秒化身成英熙娃娃，就連兩側小馬尾都完美復刻，不少網友看完影片都笑翻，戲謔看起來又恐怖又好笑。

據朝鮮日報報導，Netflix大手筆宣傳「魷魚遊戲2」，不只在世界各地讓劇中標誌角色「英熙」（Younghee）大娃娃現身，還和全球20多家知名品牌合作，推出「魷魚遊戲」相關商品和客製化廣告，被譽為「行銷教科書」，大型行銷活動包括讓「英熙」大娃娃現身首爾光化門廣場、泰國曼谷昭披耶河、澳洲雪梨歌劇院、義大利威尼斯以及台灣高雄愛河等知名地標。

美國洛杉磯日前舉辦了一場4.56公里的路跑活動，吸引1600多人參加，爭取試映會門票。法國巴黎香榭麗舍大道上，也有456名穿著綠色運動服的粉絲參與「123木頭人」遊戲。

「魷魚遊戲1」於2021年上映，成為Netflix觀看量最高的劇集，累計觀看時長超過22億小時。彭博社估計獲利高達9億美元，製作成本僅2140萬美元。

Netflix消費產品部門資深經理表示：「我們將『魷魚遊戲2』打造成超越單一內容的南韓文化盛典，我們與各領域公司進行合作，讓這一切成為可能。」