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鼓勵高齡僱用 日本每4名長者有1人在工作

編譯羅方妤／即時報導
日本總務省的勞動力調查顯示，去年65歲以上受僱人口達創紀錄的914萬人，每4名長者就有1人還在工作。(路透資料照)
日本總務省的勞動力調查顯示，去年65歲以上受僱人口達創紀錄的914萬人，每4名長者就有1人還在工作。(路透資料照)

日本社會早在2005年邁入超高齡社會，是全世界最早進入超高齡社會的國家之一，日本因應高齡的各項政策也是全世界關注焦點 。目前日本政府修改法案鼓勵長者就業，並計畫未來應用科技因應長者健康和照護議題，企業也抓住商機推出相關產品和服務。

日本已故首相安倍晉三執政時就提出政策，將擴大65歲以上長者就業作為其「新經濟戰略」的核心之一。日本政府也在2021年4月開始實施「高齡者僱用安定法」修正案，鼓勵一般企業提高退休年齡至70歲，及逐步廢除屆齡退休制等。

各地方政府還推出專屬長者的就業輔導服務。直到今年，日本總務省的勞動力調查顯示，去年65歲以上受僱人口達創紀錄的914萬人，每4名長者就有1人還在工作。

日本政府對高齡化也提出其他因應措施。他們在2016年提出「超智慧社會」計畫，預計2030年後，虛擬空間和實體空間高度融合，借助人工智慧、大數據和機器人等科技，解決高齡少子化的問題。

日本「2016年科學技術白書」描繪的未來社會顯示，長者穿戴監測裝置將成為日常。人工智慧會立刻分析血壓等即時健康數據，必要時由醫師視訊看診，再用無人機將用品配送到病患家。長者家中的機器人也會共享相關資訊，可根據醫師指示提供飲食建議，及提供照護協助。

日本企業也試圖抓住超高齡化社會的商機。他們從最初將長者視為特定形象，到認識到也有長者非常樂意接受新產品，並開始根據需求提供產品，進而催化「消齡商機」。

消齡化是指進入超高齡社會的日本，各年齡價值觀差距縮小現象。經常被日本媒體報導的消齡商機，就是1990年代平成文化的再流行。時隔近30年，全新製作的「灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK」就是其中一個例子。

日本 就業 退休

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