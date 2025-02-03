飲酒人口不斷下降 法國興起「無酒精」侍酒師、酒窖

法國每周喝酒者從2000年的62.6%下降至2021年的39%。（新華社）

法國喝酒人數及頻率近年來不斷降低，鑒於法式美食餐酒搭配的習慣，許多星級餐廳開始研發自家的高檔無酒精美饌飲品。此外，不僅有專賣「酒窖」，也有釀酒業者與侍酒師投入無酒精風潮。

中央社報導，法國公共健康局（Santé publique France）去年公布報告指出，2023年法國飲酒人數持續驚人下滑，有近25%的法國民眾表示自己不喝酒；每周喝酒者從2000年的62.6%下降至2021年的39%；每天喝酒者占比更從2000年的21.5%，大跌至2021年的8%。

法國費加洛報（Le Figaro）報導表示，近年來，有愈來愈多的星級餐廳與高檔酒吧，提供高級的無酒精酒單，不僅讓不喝酒的客人有除了果汁、汽水之外的優質選項，更能維持法國餐酒搭配的習慣。

法國喝酒人數及頻率近年來不斷降低。（路透）

文章指出，這些餐廳不僅提供優質無酒精飲料，還有愈來愈多專門為無酒精飲料而打造的搭配套餐。

米其林星級法國大廚尚儒（Sébastien Sanjou）表示，「一個不想喝酒的合夥人到餐廳用餐，因沒有其他選項而感到困擾」，尚儒因此決定開發一套100%無酒精套餐。

無酒精與美食的搭配也非新鮮事，多位法國名廚與侍酒師已從2010年間開始關注，只是無法在葡萄酒大國法國立即引起迴響。

如今，許多高級餐廳都逐漸引進高品質的無酒精飲料，包括無酒精葡萄酒、無酒精啤酒、特殊茶、發酵牛奶 克非爾（Kefir）、康普茶等。

法國是傳統之國，酒精有重要地位。（路透）

更有一些知名大廚更透過發酵、浸漬、浸泡等手法，自己開發了一系列品質與創意兼具的無酒精飲品單，甚至還出現了專門提供無酒精飲品配餐建議的「無酒精侍酒師」（sobrelier）一職。

例如尚儒的米其林餐廳就引進了哥本哈根氣泡茶、貝里尼白桃蘇打，並開發了以接骨木花、香柑、洋薑萃取等為材料，加上自家浸漬等工序的各種特調雞尾酒。

一位葡萄酒工藝學家（Oenology）維爾史崔特（Nicolas Verstraete）2023年創業，開發以高級茶葉為基底的精緻飲品，搭配水果或植物萃取物，透過發酵、浸漬等步驟，推出一系列可搭配美食的餐桌酒。如今品牌大獲成功，不乏米其林星級餐廳向他訂購。

里昂一間無酒精飲料店創辦人沃爾裴（Marc Volpei）表示，去年年末假期，這間無酒精「酒窖」的業績增加20%，買氣熱烈。

沃爾裴說，酒精有種質地，讓味道停留在唇齒間，因此他們添加葡萄漿，製造出類似的質地和唇齒留香感。