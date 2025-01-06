德警察工會請願禁止私人燃放煙火 近2百萬人響應

德國多個民間組織呼籲盡快修法全面禁止私用燃放煙火。(歐新社)

德國 跨年夜傳出多起因燃放煙火造成傷亡案件，柏林警察工會與德國環境救援協會6日遞交收集2百萬人簽名的請願書給聯邦內政部，呼籲盡快修法全面禁止私用燃放煙火。

今年跨年夜全德傳出5人在施放煙火事故中喪命，並多人受傷，包括兒童與警察。在柏林，房屋外牆、汽車，以及公共基礎設施等受到損壞；據柏林消防局指出，從12月31日晚上7點開始到1月1日凌晨6點，消防局出動超過1800次；依據警方聲明，有400人被逮捕，以及啟動670起刑事訴訟程序。

這項名為「爆竹再會」（#BöllerCiao）的請願活動由柏林警察工會（GdP）在2年前發起，獲得35個民間組織支持，包括德國環境救援協會（DUH）德國醫學協會、德國動物保護聯盟和德國自然保護協會等。

截至2024年底，請願書有9萬人簽署，最新請願人數暴增至196萬1007名。柏林警察工會主席韋（Stephan Weh）在新聞稿中指出，「當有將近2百萬人簽署要求修改法律，一個負責任的政治家也不能再置之不理」。

韋說，每年一月初人們就開始討論這個議題，「但對這個瘋狂行為沒有採取任何行動」。他認為德國已經預備好全面禁止私人使用煙火，改由專業者組織的煙火活動，像在倫敦與雪梨。

然而，德國總理蕭茲 （Olaf Scholz）與內政部長費瑟（Nancy Faeser）迄今公開反對禁止私人燃放煙火的禁令。蕭茲對明星週刊（Stern）表示，「贊成對這些東西的製造制定適當的規則，但是一個煙火禁令我覺得有點奇怪」。

費瑟在德國公共廣播聯盟（ARD）表示，「正確答案不是全國性的禁令」，而是給予市政當局更多在地禁止空間，採取有目標性的現場措施與控制。就危險性而言，人口稠密的城市和鄉村間，城市單一鬧區與區域間，都存在很大差異。

此外，費瑟也提到修改刑事法規的提案，該法案涉及非法煙火的供應鏈，從經銷商、運輸商到買家，然而在二月國會選舉前幾週，該提案不太可能會在議院通過。

德國環境救援組織主席雷許（Jürgen Resch）在聲明中表示，蕭茲以「有點奇怪」為由駁斥禁止燃放煙火的禁令宛如「一記耳光」，「對受害者來說，煙火造成的後果一點都不有趣」。

雷許指出，每年都有許多人因為合法燃放煙火而殘廢、重度燒傷甚至死亡，也造成環境中動物驚慌，如山堆積的垃圾，和有害細塵超量排放。她呼籲費瑟在國會選舉前針對爆炸物法提出修改。