我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西藏日喀則市定日縣6.8級地震 傷亡未明

台灣立院全面開戰 國民黨團決議罷免38席區域綠委

德警察工會請願禁止私人燃放煙火 近2百萬人響應

中央社柏林6日專電
德國多個民間組織呼籲盡快修法全面禁止私用燃放煙火。(歐新社)
德國多個民間組織呼籲盡快修法全面禁止私用燃放煙火。(歐新社)

德國跨年夜傳出多起因燃放煙火造成傷亡案件，柏林警察工會與德國環境救援協會6日遞交收集2百萬人簽名的請願書給聯邦內政部，呼籲盡快修法全面禁止私用燃放煙火。

今年跨年夜全德傳出5人在施放煙火事故中喪命，並多人受傷，包括兒童與警察。在柏林，房屋外牆、汽車，以及公共基礎設施等受到損壞；據柏林消防局指出，從12月31日晚上7點開始到1月1日凌晨6點，消防局出動超過1800次；依據警方聲明，有400人被逮捕，以及啟動670起刑事訴訟程序。

這項名為「爆竹再會」（#BöllerCiao）的請願活動由柏林警察工會（GdP）在2年前發起，獲得35個民間組織支持，包括德國環境救援協會（DUH）德國醫學協會、德國動物保護聯盟和德國自然保護協會等。

截至2024年底，請願書有9萬人簽署，最新請願人數暴增至196萬1007名。柏林警察工會主席韋（Stephan Weh）在新聞稿中指出，「當有將近2百萬人簽署要求修改法律，一個負責任的政治家也不能再置之不理」。

韋說，每年一月初人們就開始討論這個議題，「但對這個瘋狂行為沒有採取任何行動」。他認為德國已經預備好全面禁止私人使用煙火，改由專業者組織的煙火活動，像在倫敦與雪梨。

然而，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與內政部長費瑟（Nancy Faeser）迄今公開反對禁止私人燃放煙火的禁令。蕭茲對明星週刊（Stern）表示，「贊成對這些東西的製造制定適當的規則，但是一個煙火禁令我覺得有點奇怪」。

費瑟在德國公共廣播聯盟（ARD）表示，「正確答案不是全國性的禁令」，而是給予市政當局更多在地禁止空間，採取有目標性的現場措施與控制。就危險性而言，人口稠密的城市和鄉村間，城市單一鬧區與區域間，都存在很大差異。

此外，費瑟也提到修改刑事法規的提案，該法案涉及非法煙火的供應鏈，從經銷商、運輸商到買家，然而在二月國會選舉前幾週，該提案不太可能會在議院通過。

德國環境救援組織主席雷許（Jürgen Resch）在聲明中表示，蕭茲以「有點奇怪」為由駁斥禁止燃放煙火的禁令宛如「一記耳光」，「對受害者來說，煙火造成的後果一點都不有趣」。

雷許指出，每年都有許多人因為合法燃放煙火而殘廢、重度燒傷甚至死亡，也造成環境中動物驚慌，如山堆積的垃圾，和有害細塵超量排放。她呼籲費瑟在國會選舉前針對爆炸物法提出修改。

德國 蕭茲

上一則

尼泊爾發生規模7.1強震 首都和印度多處城市「有感搖晃」

延伸閱讀

歐盟：馬斯克有權評歐洲 但平台推播須不偏頗

歐盟：馬斯克有權評歐洲 但平台推播須不偏頗
挪威首相：馬斯克介入美國以外國家政治 令人擔憂

挪威首相：馬斯克介入美國以外國家政治 令人擔憂
敘利亞虔誠穆斯林新領袖 未與德國女外長握手惹議

敘利亞虔誠穆斯林新領袖 未與德國女外長握手惹議
德國觀察敘利亞局勢 約30萬難民面臨遣返

德國觀察敘利亞局勢 約30萬難民面臨遣返

熱門新聞

烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

2025-01-03 10:04
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
南韓公調處3日對總統尹錫悅執行拘留程序，但遭到總統警衛處的阻攔，最終停止本次執行程序，離開總統官邸。(美聯社)

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

2025-01-03 02:35
南韓表示，已在塑膠生物分解技術上取得突破。美聯社

南韓研發出高效生物分解技術 在塑膠回收領域取得突破

2025-01-03 16:45
日本超商業者將雇用住瑞典的遠距工作者值大夜班，他們將透過數位化身出現在自助結帳櫃台電腦螢幕上，為深夜購物的客人提供服務。(路透)

大夜班難找人 日超商LAWSON開始雇瑞典遠距工作者

2024-12-31 21:22
全世界最高齡人瑞、日本的系岡富子去年12月29日老衰而亡。圖為2024年5月23日她慶祝116歲的生日。（美聯社）

長壽秘訣曝光 全世界最高齡人瑞系岡富子過世 愛喝「1飲料」養生

2025-01-04 04:30

超人氣

更多 >
秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過
中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了
台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境
「玫瑰的故事」演員赴泰國拍戲 被載往泰緬邊境後人失聯

「玫瑰的故事」演員赴泰國拍戲 被載往泰緬邊境後人失聯
杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼