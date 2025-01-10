我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

京都車站、札幌巨蛋設計者 日建築巨擘原廣司88歲辭世

中央社台北電
原廣司辭世。（本報資料照片）
原廣司辭世。（本報資料照片）

曾設計日本京都車站、札幌巨蛋等世界級地標的日本建築巨擘原廣司3日辭世，享壽88歲，他跨越半世紀的「有孔體」與「浮遊」思想引領現代建築發展，影響深遠。

根據「準建築人手札網站」（Forgemind ArchiMedia），原廣司以獨特的「有孔體」和「浮遊」思想，以及跨越住宅、美術館、車站、高層建築、巨蛋等多元的建築作品，在全球建築界占有一席之地，而他從數學、哲學、藝術等多重角度對建築進行的深刻思考，更引領了日本現代建築發展。

他的作品包含JR京都車站、大阪梅田藍天大廈空中庭園展望台、札幌巨蛋等。

原廣司1936年9月9日出生於日本川崎市，童年時期正值第二次世界大戰。戰後，他隨家人搬遷至長野縣飯田市，在那裡度過少年與青年時期，這段經歷使他對於自然與人類的生活環境有深刻的理解，也為他後來的建築研究與創作奠定基礎。

之後原廣司在東京大學鑽研建築，畢業後留校任教長達28年。

原廣司的思想精髓可追溯至1967年的重要著作「建築中什麼是可能的」，此書提出「有孔體」與「浮遊」兩個核心概念，成為他後續建築理念的根基，這些理念包含反射性住宅、多層結構、從機能到樣貌、集落的教誨、離散空間等。

他畢生致力建築理論的研究與實踐，並以獨樹一格的「聚落」概念聞名於世，他在東京大學創辦著名的「原研究室」，親自帶領學生透過長期田野調查，深入探索不同文化背景下的聚落形態與空間智慧，足跡遍及世界各地。

曾受教於原廣司的知名建築師包括山本理顯、隈研吾、小嶋一浩、竹山聖，皆是當今建築界的翹楚。

原廣司的建築生涯可分為幾個重要階段，每個階段都展現他對「有孔體」和「浮遊」概念的深入探索和創新應用：

1960年代：有孔體和浮遊思想的誕生。這個時期的代表作品包括伊藤邸（1967年）和慶松幼稚園（1967 年），體現原廣司對空間、光線、結構的獨特理解，以及他對有機建築形式的追求。

1970年代：反射性住宅與世界集落調查。這一時期，原廣司開始關注住宅設計與社會環境的關係，並進行大量集落調查，探索不同文化背景下的居住模式，代表作品包括原邸（1974年）、尼蘭邸（1978年）和工藤山莊（1976年），體現他對「反射性」概念的應用，以及對自然環境的尊重。

1980年代：公共建築與樣貌論。這一時期，原廣司的建築設計範疇擴展到公共建築領域，他開始關注建築的社會功能和文化意義，代表作品包括田崎美術館（1986 年）、飯田市美術博物館（1988年）、大和國際（1986 年）、那霸市立城西小學（1987年）和內子町立大瀨中學（1992年），體現他對「樣貌論」的探索，以及對建築與環境融合的追求。

1990年代：巨大建築中有孔體和浮遊的實現。這一時期，原廣司開始挑戰大型建築設計，並將「有孔體」和「浮遊」的概念應用於更複雜的空間結構中，代表作品包括大阪梅田藍天大廈空中庭園展望台（1993年）、JR京都車站（1997年）、宮城縣立圖書館（1998年）和札幌巨蛋（2001年）。

原廣司的建築成就獲得國際建築界普遍肯定，曾榮獲日本建築學會獎作品獎、日本建築學會獎大獎、村野藤吾獎等大獎。

原廣司完成於1997年的京都車站，為古都注入新風。(林芳怡/攝影)
原廣司完成於1997年的京都車站，為古都注入新風。(林芳怡/攝影)
原廣司（左）參訪森美，與建築師劉偉彥對談台日生態建築。(記者李珣瑛/攝影)
原廣司（左）參訪森美，與建築師劉偉彥對談台日生態建築。(記者李珣瑛/攝影)
日本建築大師原廣司（右）來台參訪，與「惠友雙捷境」建築師劉偉彥合影。(張瑞文／...
日本建築大師原廣司（右）來台參訪，與「惠友雙捷境」建築師劉偉彥合影。(張瑞文／攝影)

日本 美術館 博物館

上一則

德國檢方起訴三人 控當中國間諜提供海軍技術

下一則

體驗德川將軍家「放鷹術」遊客湧入東京濱離宮

延伸閱讀

金球獎╱亞洲首位 真田廣之奪視帝 得獎名單一次看

金球獎╱亞洲首位 真田廣之奪視帝 得獎名單一次看
日券商加薪 留住年長人才 解決人才短缺危機

日券商加薪 留住年長人才 解決人才短缺危機
張日妮 音樂界的一顆耀眼新星

張日妮 音樂界的一顆耀眼新星
日本生海膽及櫻桃 標出4.4萬美元及近萬元新高價

日本生海膽及櫻桃 標出4.4萬美元及近萬元新高價

熱門新聞

烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

2025-01-03 10:04
南韓公調處3日對總統尹錫悅執行拘留程序，但遭到總統警衛處的阻攔，最終停止本次執行程序，離開總統官邸。(美聯社)

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

2025-01-03 02:35
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
南韓表示，已在塑膠生物分解技術上取得突破。美聯社

南韓研發出高效生物分解技術 在塑膠回收領域取得突破

2025-01-03 16:45
全世界最高齡人瑞、日本的系岡富子去年12月29日老衰而亡。圖為2024年5月23日她慶祝116歲的生日。（美聯社）

長壽秘訣曝光 全世界最高齡人瑞系岡富子過世 愛喝「1飲料」養生

2025-01-04 04:30
加拿大總理杜魯多。(路透)

自由作風過了頭 加拿大總理杜魯多摔落神壇

2025-01-06 18:36

超人氣

更多 >
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬