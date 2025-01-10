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冬景蕭條…布拉格植物園打造「玻璃夜光秀」吸客

中央社布拉格電
白天，遊客能在布拉格市立植物園，欣賞玻璃散發的透明光澤。入夜後，觀賞光影與音樂交織的玻璃夜光秀。(中央社)
白天，遊客能在布拉格市立植物園，欣賞玻璃散發的透明光澤。入夜後，觀賞光影與音樂交織的玻璃夜光秀。(中央社)

為了吸引遊客在冬季造訪布拉格市立植物園，園方與捷克玻璃工藝大師合作，在園內擺放繽紛的動植物玻璃藝術品。入夜後，絢麗的「玻璃夜光秀」點亮園區，成為矚目焦點。

冬天的布拉格市立植物園景色蕭條，凋零的花草覆蓋一層白雪，乾枯樹枝直指灰濛濛的天空。如何在冬天時吸引遊客造訪植物園，成為布拉格市立植物園的一大挑戰。

布拉格市立植物園園長切爾尼（Bohumil Černý）在新聞稿中表示：「冬季的植物園或許看起來冷清無趣，但我們希望藉由色彩繽紛的玻璃裝置，說服遊客改變這種看法。這是我們植物園第一次在夜間展現聲光饗宴。」

切爾尼表示，遊客將看見獨一無二的動植物與花卉，以及感受濃厚的節慶氛圍。「我相信，這場展覽將成為熱愛植物園與捷克玻璃藝術者的獨特體驗。」

遊客能在白天欣賞玻璃散發的透明光澤，入夜後，觀賞光影與音樂交織的玻璃夜光秀。展區中引人注目的藝術品包括「食肉植物阿黛拉」與火烈鳥、蜥蜴等玻璃品，以及耶誕樹下的水晶馬槽。

展覽還融入互動元素，讓遊客在光影裝置上彈奏旋律，欣賞音樂家什帕蒂納（Petr Špatina）的表演。

知名玻璃工藝大師帕奇內克（Jiří Pačinek）介紹展覽籌備過程：「首先需要畫草圖，然後用玻璃製作模型，確定作品的最終形態，才製作出遊客在展覽中看到的成品。」

帕奇內克有豐富的玻璃設計經驗，他在捷克北方利柏雷治州（Liberec Region）的水晶谷（Crystal Valley）建立一座「玻璃花園」，園內遍佈玻璃打造的樹木、花朵、鳥類等，是捷克熱門的觀光景點。

布拉格市立植物園在冬季舉辦玻璃夜光秀。園長切爾尼表示，遊客能看見獨一無二的動植物...
布拉格市立植物園在冬季舉辦玻璃夜光秀。園長切爾尼表示，遊客能看見獨一無二的動植物與花卉，以及感受濃厚的節慶氛圍。(中央社)
為吸引遊客在冬季造訪布拉格市立植物園，園方與捷克玻璃工藝大師帕奇內克（Jiří ...
為吸引遊客在冬季造訪布拉格市立植物園，園方與捷克玻璃工藝大師帕奇內克（Jiří Pačinek）合作，在園內擺放繽紛的動植物玻璃藝術品。入夜後，絢麗的「玻璃燈光秀」將園區點亮，成為矚目焦點。(中央社)
布拉格市立植物園展區中引人注目的藝術品「食肉植物阿黛拉」。(中央社)
布拉格市立植物園展區中引人注目的藝術品「食肉植物阿黛拉」。(中央社)
冬天的布拉格市立植物園景色蕭條，為吸引遊客造訪植物園，園內擺放繽紛的動植物玻璃藝...
冬天的布拉格市立植物園景色蕭條，為吸引遊客造訪植物園，園內擺放繽紛的動植物玻璃藝術品。(中央社)

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