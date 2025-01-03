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日本奈良鹿撞飛小童 父貼文反被罵 「誰的錯」網掀論戰

聯合新聞網
日本奈良鹿被列為國家天然紀念物，觀光客都喜歡去奈良公園餵食。（本報資料照片）
日本奈良鹿被列為國家天然紀念物，觀光客都喜歡去奈良公園餵食。（本報資料照片）

觀光客至日本奈良旅遊時，經常會到奈良公園餵食被列為「國家天然紀念物」奈良小鹿，不過近年來小鹿的行為發生變化，甚至會為了得到食物而攻擊路人。外國一對夫妻一年前帶著孩子到公園餵食小鹿，卻因照顧不慎導致小孩被小鹿撞倒，影片引發正反論戰，不少人直指是父母的錯誤，但也有人認為，父母也不知道小鹿下一秒會衝撞孩子，並不是誰的錯，只能說不經一事不長一智。

日本奈良公園的小鹿因遊客餵食不當導致行為改變，出現攻擊路人的情況。這些小鹿因習慣從遊客處獲得鹿仙貝，變得更加積極，甚至主動用頭撞或咬人以索取食物。隨著冬季遊客增多，此類事件的頻率有所上升，奈良當局呼籲遊客遵守規範，避免隨意餵食，並保持適當距離，以確保人與小鹿的安全共處。

一名網友科林（Colin Tilini）近日在Instagram發布一支影片，他在一年前帶著小兒子到日本奈良公園餵鹿，他原本用手小心撫摸小鹿的頭，想不到下一秒小鹿突然發飆，撞倒手上沒有食物也沒有任何動作的兒子，科林反應快速，立刻撥開小鹿，並一把抱起兒子給予安撫。

科林表示，他與老婆在一年前帶著兒子在日本奈良鹿園留下難忘回憶，然而小孩被小鹿襲擊兩次，不過都沒有受傷，只是受到驚嚇，他提醒帶著孩子來訪鹿園的人，務必要更加小心照顧自己的小孩，避免慘劇發生。

影片引發正反論戰，有網友直指父母不對，「父母的不注意害的」、「不負責任的爸爸，人們什麼時候才能明白動物永遠是動物，尤其是野生動物」、「疏於照顧的父母」、「為什麼你用那樣的方式抱起你小孩」、「抱小孩的方式好像在撿行李」、「不負責任的養育案例」、「所幸不是撞到孩子的頭」、「都發生第二次了，父母在幹嘛？」

但也有人認為沒有一方有錯，「孩子只是好奇，父母不知道動物會這麼做。沒有人的錯，但確實吸取了教訓」、「事情都發生了，咎責沒有意義，希望你下次可以多加注意」。

日本 觀光

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