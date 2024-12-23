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宗教還是文化？1馬槽各自解讀 法聖誕裝飾變政治戰場

中央社巴黎電
巴黎聖母院周邊的窮人聖朱利安教堂美麗的耶誕馬槽裝飾分為三大區，中間是耶穌降生，右邊為東方三博士，左邊則是一般民眾的小瓷偶。一旁還有打光與專人看守，十分用心。（中央社）
巴黎聖母院周邊的窮人聖朱利安教堂美麗的耶誕馬槽裝飾分為三大區，中間是耶穌降生，右邊為東方三博士，左邊則是一般民眾的小瓷偶。一旁還有打光與專人看守，十分用心。（中央社）

聖誕節腳步接近，西方國家紛紛張燈結采，迎接年度最大節慶。在有一半民眾自稱無神教的法國，仍有近3成的天主教人口。

然而每當聖誕節到來，在其他基督教國家幾乎隨處可見代表耶穌降生精神的聖誕馬槽裝飾，在法國卻因為「世俗主義原則」而成為辯論焦點，甚至政治戰場。

聖誕馬槽裝飾在傳統天主教國家法國，成了年度爭議話題。儘管根據去年公布的民調，4成民眾仍會在家中擺放耶穌降生擺飾，但不少公家機關卻「想放卻不敢放」；更有些是「不惜一切代價也要放」。

擺裝飾 貝西亞市府6度挨批

每一年，南部城市貝西亞（Beziers）市政府的聖誕馬槽裝置品都會再次掀起議論，儘管自2014年起市長梅納（Robert Menard）上任起，市政廳已經6度遭到行政法院譴責；今年11月30日，身為無國界記者組織（RSF）共同創辦人的市長，再次於市政廳中擺設聖誕馬槽裝飾。

一周後，人權聯盟（LDH）與自由思想（Libre Pensée）也再度向行政法庭控訴市政府；同樣的場景每年也都發生在不少法國各地各層級的市政廳中。看似無傷大雅的馬槽裝飾，儼然成了聖誕節的經典政治戰場。

巴黎聖蘇必思教堂是巴黎最重要的天主教教堂之一，許多重要彌撒皆在此進行。教堂內其中...
巴黎聖蘇必思教堂是巴黎最重要的天主教教堂之一，許多重要彌撒皆在此進行。教堂內其中一個祭室被放上比較大型的耶誕馬槽裝飾，許多民眾拍照駐足。（中央社）

民間組織的新聞稿寫道：「不能使用共和國的建築擺放宗教象徵。」他們認為，此舉違反1905年12月9日政教分離法的第28條，以「社群主義」分化社會。

這部法中最重要的第28條，訂立了現代法國的關鍵精神原則—政教分離，也就是宗教與國家及其機構的分割。新聞稿寫道：「貝西亞不該有官方宗教，也不該在政府建築物裡有宗教象徵。

梅納則表示，聖誕馬槽裝飾每年吸引超過2萬人聚集，什麼信仰的民眾都有。覺得礙眼的只有人權聯盟與自由思想的左派分子。對他而言，這些協會「對政教分離的視野太過狹隘。1905年的法律，不是反對宗教，而是讓宗教共存」。

降生瓷偶 振興節慶經濟

梅納不是特例，隆河口省（Bouches-du-Rhone）省議會主席華沙（Martine Vassal）也在議會大廳放上耶穌降生裝飾，並表示，「對我們而言，這是捍衛地方傳承並發揚地區技術與手工藝的方式」。

她指的是降生馬槽裝飾中的各種「降生瓷偶（santon）」。法國大革命時教會被下令關閉，聖誕節期間，人們只好各自在家中擺放起聖誕馬槽的布置。19世紀南部普羅旺斯地區便出現以黏土捏燒彩色小人偶的工匠，讓人們買回家裝飾。

巴黎窮人聖朱利安教堂耶誕馬槽裝飾其中一大區擺放各行各業的小瓷偶，做工精細、色彩豐...
巴黎窮人聖朱利安教堂耶誕馬槽裝飾其中一大區擺放各行各業的小瓷偶，做工精細、色彩豐富，反映當時社會。耶誕小瓷偶製作為法國普羅旺斯地區的傳統工藝，許多民眾也喜歡購買，作為收藏。（中央社）

民調：72%民眾贊同擺設

這些小人偶可以是與耶穌誕生有關的聖經角色，也可以是各行各業市井小民的人偶，或甚至各種背景道具，讓聖誕裝飾逐漸豐富，成了法國傳統工藝。

重點周刊（Le Point）曾公布一分民調，針對提問：「應該允許想在市政廳設置聖誕馬槽擺飾的市政府這麼做」，贊同的受訪者為72%，仍占大多數。其中極右派擁護者有96%贊成，極左支持者中只有37%贊成。

高院：文化脈絡下可出現

有趣的是，41%受訪者同意「聖誕節應該是包容所有宗教的節慶」。超過半數（59%）極左派選民同意；而極右派選民則有8成反對這種想法。

其實早在幾年前，法國最高行政法院（Conseil d' État）就已裁決指出，在文化與歷史的脈絡之下，宗教象徵物可以出現在公家機關內，但不能被用於傳教目的。

「只有在帶有文化、藝術、節慶意涵時，且沒有提及教派或強調宗教偏好時，才可以允許裝飾」，最高行政法院如是說。換言之，一切都還有解釋的灰色地帶。

巴黎聖母院周邊的窮人聖朱利安教堂建於13世紀，為哥德式風格，是巴黎最古老的教堂之...
巴黎聖母院周邊的窮人聖朱利安教堂建於13世紀，為哥德式風格，是巴黎最古老的教堂之一。教堂角落擺設起華麗的耶誕馬槽裝飾，令人目不暇給。巴黎各市政廳幾乎都無擺放降生裝飾，法國南部會更容易出現。（中央社）

聖誕節 民調 高院

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