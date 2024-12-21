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胡志明市近20萬人窩居 住房不足4㎡ 越南掃蕩陷兩難

綜合報導
胡志明市有將近20萬人的居住面積未達4平方公尺。(本報資料照片)
胡志明市有將近20萬人的居住面積未達4平方公尺。(本報資料照片)

胡志明市是越南的經濟重鎮，繁華背後有將近20萬人的居住面積未達4平方公尺。胡志明市過去曾考慮掃蕩這些有安全疑慮的租房，然而工人根本無力負擔較好的住房條件。

越南快訊（VnExpress）報導，胡志明市建設局副局長黃清潔（Huynh Thanh Khiet）日前在一場核發建照與施工秩序管理的會議上提到，胡志明市有18.5萬人的居住空間未達規定，蝸居在四平方公尺以下的出租房間裡。

黃清潔表示，根據胡志明市政府的指導，市內各區針對個人居住最小面積已達成一致共識，從原來的五平方公尺下修至四平方公尺。

根據胡志明市建設局調查，全市共有6萬棟建築提供租房，總計超過62.9萬個出租房間，其中55.5萬個出租房間面積在4平方公尺以上、占88.2%，其餘7.4萬個房間在4平方公尺以下、占11.8%。

這7.4萬個未達個人居住最小面積的房間一共住了18.5萬人，其中9000個是獨立的套房或雅房，另外6.5萬個是分租房間。

黃清潔表示，建設局已經要求房東改進、修建以達到標準。與此同時，不能拆除或者封閉以免擾亂居民生活。

胡志明市之前建議個人居住最小面積要達五平方公尺，巷弄寬度要達四公尺，且距離主要道路不能超過100公尺，還要有逃生通道。未能滿足個人居住最小面積的房間以及不能確保消防安全的房間就要停止住人。

然而，這項建議卻引來一些反彈，因為如此一來可租的房源將變少，租房支出也會變貴，影響工人的生活。

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