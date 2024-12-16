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新加坡幫珊瑚搭 「組屋」復育 10年拚移植10萬株到海裡

中央社新加坡電
新設施設有六個水箱，可養殖多達3600株珊瑚（視頻截圖）
新設施設有六個水箱，可養殖多達3600株珊瑚（視頻截圖）

為大規模培育珊瑚，新加坡國家發展部長李智陞日前宣布「10萬株珊瑚計畫」，新加坡公園局將在聖約翰島設立珊瑚養殖設施，在水箱裡以搭建「組屋」的方式養殖小珊瑚，這是新加坡最大的珊瑚修復計畫。

聯合早報、亞洲新聞台等新加坡媒體報導，李智陞日前在聖約翰島海洋生態研究中心宣布「10萬株珊瑚計畫」(100k Corals Initiative)，並表示新加坡公園局將在聖約翰島設立珊瑚養殖設施，藉先進技術大規模培育珊瑚。未來10年後，將養殖10萬株珊瑚並移植到海裡，以修復退化的珊瑚礁、建立新群落。

新設施預計明年第2季全面啟用，每年培育多達1萬株珊瑚，民眾屆時也可透過展館走廊參觀。李智陞指出，珊瑚礁是珍貴棲息地，擁有豐富的生物多樣性，同時能成為基於自然的海岸措施，避免海岸線被侵蝕。

聖約翰島設立的珊瑚養殖設施，是在水箱裡以搭建「組屋」的方式，養殖一排排直立堆疊的小珊瑚。

報導指出，珊瑚礁有助於促進健康的海洋生態系統，但氣候變遷與人類活動，正對珊瑚礁構成嚴重威脅，從海洋暖化與汙染，到過度捕撈，都導致全球的珊瑚礁急速消失。

新加坡公園局等機構今年7月發現，聖約翰島、拉扎魯斯島(Lazarus Island)和龜嶼等地的珊瑚礁出現白化狀況，但近幾個月海水轉涼，一些珊瑚生長狀況已恢復正常。

李智陞表示，雖然在監測和修復珊瑚礁方面的工作已完成不少，但仍可以做得更多，以確保珊瑚礁得以長期存活。

由新加坡當局推出的第一階段海洋生物多樣性調查於2010年至2015年間進行。

今年10月當局啟動第二階段調查，包括針對重點區域進行調查以瞭解生物的分布和密集程度，以及對新判定的區域和生物群體系統進行調查，研究生活在珊瑚礁內部的微型生物和生態系、促進珊瑚生長。

新加坡在聖約翰島新設立了培育珊瑚設施，政府計畫10年復育10萬株珊瑚，並移植到海...
新加坡在聖約翰島新設立了培育珊瑚設施，政府計畫10年復育10萬株珊瑚，並移植到海裡。(視頻截圖）

新加坡 氣候變遷 暖化

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