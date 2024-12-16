德國麵包店擴建挖到2800年前遺跡 好巧…也是1個烘烤坑

考古學家發現2800年前的烹飪坑，裡面有食物殘渣，以及研磨穀物的磨石。（圖／X平台）

「考古新聞雜誌」報導，在德國 巴伐利亞州一家連鎖麵包店擴建工程中，意外發現青銅時代晚期和鐵器時代早期(約西元前800年)的早期烘焙活動證據；有趣的是，這項發現是在當地一家麵包連鎖店的擴建計畫中所發現。

巴伐利亞州文物保護辦公室(BLfD)負責監督的這次挖掘，在挖掘工作時，工作人員發現坑裡面充滿熱蝕的石頭；研究證實，這些坑通常被稱為烹飪或烘烤坑，與食物製備有關。而從石頭的質地、形狀，也可看出是用來將穀物磨成麵粉所用，因此人員推測同個地點在當時可能是間烘焙坊。

對坑洞中的木炭樣本進行的放射性碳定年測試，將其年代確定為青銅時代晚期和鐵器時代早期。

考古文物保護部門負責人貝格博士解釋道：「在這一地區以及其他地方，過去的研究中曾發現過烹飪坑。」

此次挖掘的一個重要發現是一塊磨石，尺寸約為26×34公分。其光滑且凹陷的表面，表明它常被用來將穀物研磨成麵粉。

人員也對坑中的木炭樣本進行放射性碳定年法，確定它們屬於青銅時代晚期和鐵器時代早期。分析顯示，木炭樣本含有83%的穀物殘留物，主要是小米 、小麥、斯佩爾特小麥和燕麥。

此外，研究人員還發現罕見的植物酸漿的種子殘骸，顯示當時的飲食多樣化，這些發現都表明穀物被加工成麵團或麵包。