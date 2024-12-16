德國麵包店擴建挖到2800年前遺跡 好巧…也是1個烘烤坑
「考古新聞雜誌」報導，在德國巴伐利亞州一家連鎖麵包店擴建工程中，意外發現青銅時代晚期和鐵器時代早期(約西元前800年)的早期烘焙活動證據；有趣的是，這項發現是在當地一家麵包連鎖店的擴建計畫中所發現。
巴伐利亞州文物保護辦公室(BLfD)負責監督的這次挖掘，在挖掘工作時，工作人員發現坑裡面充滿熱蝕的石頭；研究證實，這些坑通常被稱為烹飪或烘烤坑，與食物製備有關。而從石頭的質地、形狀，也可看出是用來將穀物磨成麵粉所用，因此人員推測同個地點在當時可能是間烘焙坊。
對坑洞中的木炭樣本進行的放射性碳定年測試，將其年代確定為青銅時代晚期和鐵器時代早期。
考古文物保護部門負責人貝格博士解釋道：「在這一地區以及其他地方，過去的研究中曾發現過烹飪坑。」
此次挖掘的一個重要發現是一塊磨石，尺寸約為26×34公分。其光滑且凹陷的表面，表明它常被用來將穀物研磨成麵粉。
人員也對坑中的木炭樣本進行放射性碳定年法，確定它們屬於青銅時代晚期和鐵器時代早期。分析顯示，木炭樣本含有83%的穀物殘留物，主要是小米、小麥、斯佩爾特小麥和燕麥。
此外，研究人員還發現罕見的植物酸漿的種子殘骸，顯示當時的飲食多樣化，這些發現都表明穀物被加工成麵團或麵包。
此次發掘出的文物，包括磨石，將被送往修復工作室進行進一步分析和保護。研究人員認為，這些發現突顯了布格貝恩海姆在青銅時代晚期和鐵器時代早期作為食品生產中心的重要性。
上一則
空汙殺人…2022年奪歐盟近24萬命 義大利和這2國死最多
下一則
FB留言