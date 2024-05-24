研究：近年日本能登半島地震活動活躍與雨雪等天氣因素相關

日本能登半島自2020年12月以來，有多次地震活動。（美聯社）

美國麻省理工學院、日本 東京大學等機構人員組成的研究團隊日前在美國《科學進展》雜誌發文說，除板塊運動影響外，日本能登半島自2020年12月以來地震 活動活躍也與雨雪等天氣因素的影響相關。

能登半島位於日本本州島日本海一側，其北部自2020年12月以來地震活動變得活躍。據統計，在截至2023年12月底的3年時間內，共觀測到烈度1以上的有感地震超過500次。2023年5月5日，能登半島發生6.5級地震；2024年1月1日，當地再次發生7.6級地震。

研究團隊本次調用了2012年至2023年間能登半島的地震活動數據，發現2020年底前該地區地震活動並不活躍且都是散發的，環境因素對地震發生的影響不大；而在地震活動活躍的2020年下半年以後，地震波傳播速度、岩石縫隙內流體壓力、地震發生的時機與天氣狀況等因素間就顯現出一定的相關性。

研究團隊發現，在上述能登半島地區地震運動活躍的這段時期，雨雪天氣，特別是大雪天氣的發生與岩石縫隙內流體壓力升高、地震波傳播速度降低和地震發生的時機有高度一致性。比如，降雪多的2021年1月，出現了明顯的岩石層流體壓力上升，此後一段時間地震就多發。

本項研究顯示，降雪等環境因素會對地下的應力狀態產生影響，大雪等降水現象與能登半島群發地震發生的時機密切相關。也就是說，雖然地震發生的根本原因仍是板塊運動，但具體何時發生，天氣也是影響因素之一。

研究團隊計劃今後在能登半島以外的地區觀察和研究雨、雪和地震的關係，期待這些成果未來可用於地震預測和防災。