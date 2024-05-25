布拉格半廢棄百年體育館開放參觀 希特勒曾在此慶生

捷克一年一度的「打開布拉格」（Open House Prague）盛大舉行，開放民眾參觀斯特拉霍夫體育館。（中央社）

「打開布拉格」（Open House Prague）活動本周盛大舉行，開放民眾參觀「半廢棄」的斯特拉霍夫體育館（Great Strahov Stadium）。這座「世界上第二大」體育館用途廣泛，希特勒曾經在這裡慶生，滾石樂團也在這裡開過演唱會。

中央社報導，捷克一年一度的「打開布拉格」活動在本周盛大舉行，開放116棟平常不易進入的建築讓大眾參觀，包含機場航廈、政府辦公室、劇院後台等，讓民眾一窺城市的奧祕。

捷克一年一度的「打開布拉格」（Open House Prague）盛大舉行，開放116棟平常不易進入的建築讓大眾參觀。（中央社）

其中，有將近100年歷史的「斯特拉霍夫體育館」也在開放參觀的名單中。導覽員賈瑞多（Pedro Garrido）介紹，斯特拉霍夫體育館建於1926年，是世界上第二大體育館（6萬3500平方公尺），體育館總共可以容納25萬人，場內有5萬6000個座位。

賈瑞多表示，斯特拉霍夫體育館用途非常廣，取決於時任統治者如何運用。過去，希特勒曾在這裡慶祝生日，體育館還被用來集中安置猶太 人；二戰後，體育館也被用來集中安置德國 人，接著驅逐他們。

在共產政權時期，捷克斯洛伐克共產黨開始在體育館舉辦斯巴達克（Spartakiáda）運動會，這是一種大型公開運動表演，每5年舉行一次。賈瑞多說，由於體育館占地廣大，聲音難以同步，往往要幾秒鐘才能傳到另一邊。因此舉辦斯巴達克時，會在周圍設置麥克風，以利體育場內的聲音傳播。

賈瑞多表示，一直要等到1989年天鵝絨革命爆發，共產政權垮台後，體育館開始讓西方樂團舉辦大型演唱會。例如，1990年英國搖滾樂團滾石樂隊（The Rolling Stones）曾在這裡開演唱會，吸引11萬人參加；U2樂團、史密斯飛船（Aerosmith）也都在此演出過。除此之外，1995年，教宗 若望保祿二世還在體育館舉行過彌撒。

賈瑞多說，不同年齡層的捷克人，對斯特拉霍夫體育館有不同觀感，「年長者可能會把體育館和共產時代聯想起來，所以他們不會有很美好的回憶。年輕一代可能不會想這麼多」。