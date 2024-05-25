我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前駐歐盟大使曝：川普懷疑金正恩會朝他肚子捅刀

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

布拉格半廢棄百年體育館開放參觀 希特勒曾在此慶生

中央社
捷克一年一度的「打開布拉格」（Open House Prague）盛大舉行，開放民眾參觀斯特拉霍夫體育館。（中央社）
捷克一年一度的「打開布拉格」（Open House Prague）盛大舉行，開放民眾參觀斯特拉霍夫體育館。（中央社）

「打開布拉格」（Open House Prague）活動本周盛大舉行，開放民眾參觀「半廢棄」的斯特拉霍夫體育館（Great Strahov Stadium）。這座「世界上第二大」體育館用途廣泛，希特勒曾經在這裡慶生，滾石樂團也在這裡開過演唱會。

中央社報導，捷克一年一度的「打開布拉格」活動在本周盛大舉行，開放116棟平常不易進入的建築讓大眾參觀，包含機場航廈、政府辦公室、劇院後台等，讓民眾一窺城市的奧祕。

捷克一年一度的「打開布拉格」（Open House Prague）盛大舉行，開放...
捷克一年一度的「打開布拉格」（Open House Prague）盛大舉行，開放116棟平常不易進入的建築讓大眾參觀。（中央社）

其中，有將近100年歷史的「斯特拉霍夫體育館」也在開放參觀的名單中。導覽員賈瑞多（Pedro Garrido）介紹，斯特拉霍夫體育館建於1926年，是世界上第二大體育館（6萬3500平方公尺），體育館總共可以容納25萬人，場內有5萬6000個座位。

賈瑞多表示，斯特拉霍夫體育館用途非常廣，取決於時任統治者如何運用。過去，希特勒曾在這裡慶祝生日，體育館還被用來集中安置猶太人；二戰後，體育館也被用來集中安置德國人，接著驅逐他們。

在共產政權時期，捷克斯洛伐克共產黨開始在體育館舉辦斯巴達克（Spartakiáda）運動會，這是一種大型公開運動表演，每5年舉行一次。賈瑞多說，由於體育館占地廣大，聲音難以同步，往往要幾秒鐘才能傳到另一邊。因此舉辦斯巴達克時，會在周圍設置麥克風，以利體育場內的聲音傳播。

賈瑞多表示，一直要等到1989年天鵝絨革命爆發，共產政權垮台後，體育館開始讓西方樂團舉辦大型演唱會。例如，1990年英國搖滾樂團滾石樂隊（The Rolling Stones）曾在這裡開演唱會，吸引11萬人參加；U2樂團、史密斯飛船（Aerosmith）也都在此演出過。除此之外，1995年，教宗若望保祿二世還在體育館舉行過彌撒。

賈瑞多說，不同年齡層的捷克人，對斯特拉霍夫體育館有不同觀感，「年長者可能會把體育館和共產時代聯想起來，所以他們不會有很美好的回憶。年輕一代可能不會想這麼多」。

教宗 猶太 德國

上一則

以軍再尋獲3人遺體 遭半裸遊街的「德籍女刺青師男友」也遇害

下一則

巴布亞紐幾內亞嚴重山崩增至逾300死 千棟房屋遭活埋

延伸閱讀

歌迷追泰勒絲演唱會太誇張 「嬰兒躺地板睡覺」照瘋傳

歌迷追泰勒絲演唱會太誇張 「嬰兒躺地板睡覺」照瘋傳
美媒：川普痛批拜登「蓋世太保」手法打壓

美媒：川普痛批拜登「蓋世太保」手法打壓
通過軍援 不意味孤立主義的結束

通過軍援 不意味孤立主義的結束
伍佰【ROCK STAR】演唱會搖滾金神大賭場體育館

伍佰【ROCK STAR】演唱會搖滾金神大賭場體育館

熱門新聞

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

古埃及人如何蓋金字塔？美國大學最新研究揭開謎團

2024-05-17 17:08
新加坡航空表示，一架從英國倫敦起飛的班機當天因為嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷。(截取自X)

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

2024-05-21 08:01
伊朗搜救人員仍試圖在大霧中尋找總統的直升機。(擷自YouTube@FOX)

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

2024-05-19 14:11
伊朗政府在總統萊希(左)及外長艾密拉多拉安的座位放置了遺照及黑布，兩人在19日的直升機事故中罹難。(路透)

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

2024-05-20 00:10
英國時尚雜誌「尚流」(Tatler)以凱特王妃的畫像作為封面，但卻引發「與本人不像」的爭議。(擷自Tatler官網)

這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了

2024-05-23 15:52

超人氣

更多 >
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊
馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」

馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」
財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」

財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」
「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」

「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」