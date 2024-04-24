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誤會大了...上瑜珈課被請出去 英國陰莖最長男子談生活有多困擾

世界新聞網／輯
Matt Barr號稱「英國陰莖最長的男子」，他近日接受節目訪問，談論「天賦異稟」對生活帶來的困擾。(翻攝英國ITV YouTube畫面)
Matt Barr號稱「英國陰莖最長的男子」，他近日接受節目訪問，談論「天賦異稟」對生活帶來的困擾。(翻攝英國ITV YouTube畫面)

40歲的巴爾（Matt Barr）號稱「英國陰莖最長的男子」，勃起時超過12英寸，他說這樣的尺寸帶給他各種困擾，包括上瑜珈課時被趕出去，他希望自己的陰莖是一般人大小就好，但他不考慮進行陰莖縮短手術，因為手術通常只因為醫療原因進行且費用昂貴。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，巴爾23日接受節目訪問，他說他是以前在體育課後和同學一起沖澡時，了解到自己「天賦異稟」，他說雖然大家都說「大就是好」，但這只對他的生活帶來困擾。

巴爾的陰莖在勃起時超過12英寸，比全球男性勃起時平均長度的5.1英寸多出兩倍多。

巴爾說，他曾在上瑜珈課時被誤以為勃起而被請出場，雖然他那天穿得很寬鬆，但仍因姿勢被誤會。而這不是他最糟的經驗，他曾經和一名女子約會，他以為是一般約會，沒想到對方不懷好意，竟要求他在自己的情色平台「OnlyFans」出現讓她賺錢。

主持人問巴爾是否考慮動手術縮短陰莖，巴爾說他不考慮，因為手術費用昂貴，約1萬5千英鎊（約1萬8千美元），且手術罕有人做，通常基於醫療原因進行，例如有腫瘤等。

巴爾說他個性害羞，公開談論這麼私密的事情是希望破除一些汙名，他認為談論陰莖就像討論胸部或身體其他部位，就是身體一部分，他為此正在寫了一本書《「很長」的故事：擁有世界上最長之一的陰莖》描述自己的困擾，預計明年出版。

巴爾先前曾在另一節目和泌尿科醫師賈柯維奇（Nenad Djakovic）討論陰莖縮短手術，賈柯維奇說該手術極少進行，沒有關於成功率和併發症的明確統計數據，平均一年只有兩到三位病人進行該手術。

主持人在節目上以尺示範Matt Barr陰莖勃起時的長度。(翻攝英國ITV Yo...
主持人在節目上以尺示範Matt Barr陰莖勃起時的長度。(翻攝英國ITV YouTube畫面)

併發症 腫瘤

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