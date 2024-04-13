埃及糖荒 價格漲了1倍還買不到 民眾限購 白糖黃牛橫行

埃及自去年中開始出現缺糖危機，市場供應貨源極為不穩。（路透資料照片）

埃及去年通貨膨脹嚴重，政府在白糖、白米、洋蔥和雞蛋 等重要民生商品的供應和價格管理面臨重大挑戰。去年還有商品價格高漲了100%，每周甚至每天都有不同漲幅，尤其是白糖，價格大漲且缺貨；為解糖荒，埃及政府不得不嘗試各種配套管理措施。

中央社引述埃及「金字塔報」報導，埃及自去年中開始出現缺糖危機，市場供應貨源極為不穩。因此埃及國會在今年3月准許今年可進口100萬噸食用糖，並緊急授權立即進口30萬噸。埃及供應部日前表示已簽署25萬噸原糖進口協議。

埃及政府為糖荒採取的解決措施包括：增加市場補貼糖數量、降價、限時禁止出口，以及加強管控配銷數量。

近幾個月來，埃及一直在應對嚴重的糖荒問題。市場上的食用白糖價格從去年中的25元（埃及鎊，下同，約0.52美元）飆升至現在每公斤55元以上。

埃及供應和內貿部長莫塞利表示，由於全球糖價上漲以及埃及嚴重短缺美元，使得糖果工廠現在轉買本地製糖。這種轉變打亂市場原有的供應鏈 ，造成家用白糖市場短缺現象更嚴重，並導致價格飛漲。

開羅街頭一般較具規模的連鎖超市如Metro、Seoudi或Spinneys都已不見白糖蹤跡，民眾只能到小型雜貨店口頭詢問後，由店家進入店內倉庫後方拿取。這些粗顆粒白糖裝在外觀簡陋的一公斤重薄塑膠袋中，而且一人限購一包，上周要價58元。咖啡 館老闆和街頭餐車小販更是每天疲於奔命找糖。

現在政府規定，領有配給卡的窮人除可憑配給卡每月以12.6元購買1公斤白糖外，還可再以27多元買1公斤。一家如有6口以上成員，最多每月可買6公斤糖。

糖荒問題也帶來了「白糖黃牛」，有心人士利用政府商店補貼價和其他一般私人商店價格中間的價差轉賣白糖。多數使用進口原糖的食品飲料公司，也因為擔憂原料不足而囤積庫存。