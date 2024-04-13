我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日菲峰會引中強烈反彈 學者：中在南海對菲會更強勢

基努李維傳結婚喜訊 自家豪宅娶藝術家女友

埃及糖荒 價格漲了1倍還買不到 民眾限購 白糖黃牛橫行

綜合報導
埃及自去年中開始出現缺糖危機，市場供應貨源極為不穩。（路透資料照片）
埃及自去年中開始出現缺糖危機，市場供應貨源極為不穩。（路透資料照片）

埃及去年通貨膨脹嚴重，政府在白糖、白米、洋蔥和雞蛋等重要民生商品的供應和價格管理面臨重大挑戰。去年還有商品價格高漲了100%，每周甚至每天都有不同漲幅，尤其是白糖，價格大漲且缺貨；為解糖荒，埃及政府不得不嘗試各種配套管理措施。

中央社引述埃及「金字塔報」報導，埃及自去年中開始出現缺糖危機，市場供應貨源極為不穩。因此埃及國會在今年3月准許今年可進口100萬噸食用糖，並緊急授權立即進口30萬噸。埃及供應部日前表示已簽署25萬噸原糖進口協議。

埃及政府為糖荒採取的解決措施包括：增加市場補貼糖數量、降價、限時禁止出口，以及加強管控配銷數量。

近幾個月來，埃及一直在應對嚴重的糖荒問題。市場上的食用白糖價格從去年中的25元（埃及鎊，下同，約0.52美元）飆升至現在每公斤55元以上。

埃及供應和內貿部長莫塞利表示，由於全球糖價上漲以及埃及嚴重短缺美元，使得糖果工廠現在轉買本地製糖。這種轉變打亂市場原有的供應鏈，造成家用白糖市場短缺現象更嚴重，並導致價格飛漲。

開羅街頭一般較具規模的連鎖超市如Metro、Seoudi或Spinneys都已不見白糖蹤跡，民眾只能到小型雜貨店口頭詢問後，由店家進入店內倉庫後方拿取。這些粗顆粒白糖裝在外觀簡陋的一公斤重薄塑膠袋中，而且一人限購一包，上周要價58元。咖啡館老闆和街頭餐車小販更是每天疲於奔命找糖。

現在政府規定，領有配給卡的窮人除可憑配給卡每月以12.6元購買1公斤白糖外，還可再以27多元買1公斤。一家如有6口以上成員，最多每月可買6公斤糖。

糖荒問題也帶來了「白糖黃牛」，有心人士利用政府商店補貼價和其他一般私人商店價格中間的價差轉賣白糖。多數使用進口原糖的食品飲料公司，也因為擔憂原料不足而囤積庫存。

買不到白糖用的民眾不得不以其他價格更高昂的紅糖，或是埃及特產的蔗糖副產品「黑糖蜜」（Molasses）來代替白糖。還有糕餅甜點店也會使用蜂蜜、果醬或是埃及盛產的椰棗來添加甜味。

買不到白糖用的民眾不得不以其他價格更高昂的紅糖，或是埃及特產的蔗糖副產品「黑糖蜜...
買不到白糖用的民眾不得不以其他價格更高昂的紅糖，或是埃及特產的蔗糖副產品「黑糖蜜」來代替白糖。圖為糖荒時期配銷白糖和埃及不同品牌的黑糖蜜。（中央社）

咖啡 供應鏈 雞蛋

上一則

伊朗恐動用逾百無人機和數十枚飛彈攻以 美派2驅逐艦就位

下一則

日相岸田暫不考慮解散眾院 專注刻不容緩課題

延伸閱讀

以哈開羅停戰會談再陷僵局 內唐亞胡：確定進攻拉法日期

以哈開羅停戰會談再陷僵局 內唐亞胡：確定進攻拉法日期
埃及齋戒月將結束 政府宣布6天帶薪開齋節假期

埃及齋戒月將結束 政府宣布6天帶薪開齋節假期
以巴協議停滯數周…開羅新一輪談判前夕 拜登促埃及、卡達施壓哈瑪斯

以巴協議停滯數周…開羅新一輪談判前夕 拜登促埃及、卡達施壓哈瑪斯
埃及總統塞西第3任期宣誓就職 預計執政至2030年

埃及總統塞西第3任期宣誓就職 預計執政至2030年

熱門新聞

越南房地產大亨張美蘭（中）因鉅額詐貸詐騙案，11日被胡志明市人民法院判處死刑。歐新社

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

2024-04-11 10:10
3名男子受困無人荒島，所幸急中生智用棕櫚葉排出「救命」（HELP）字樣獲救。(取自電視台畫面)

3人受困無人荒島逾一周 用棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

2024-04-11 21:05
英國王儲威廉王子（後排左二）11日傍晚被看見攜10歲長子喬治王子（後排中）現身第二大城伯明罕的維拉公園球場，觀賞英超球隊阿斯頓維拉的聯賽賽事。（取材自推特）

威廉在凱特宣布罹癌後首露面 攜長子喬治觀賞英超聯賽

2024-04-12 06:10
哈瑪斯領袖哈尼雅矢言，這場攻擊不會動搖他在停火協議談判中的目標和要求。(路透)

哈瑪斯領袖3兒4孫遭以軍空襲亡 痛批「懦弱的攻擊」：絕不投降

2024-04-10 20:55
以色列特拉維夫拉馬特艾維夫醫療中心的醫生們2016年6月在泌尿外科手術室使用以國開發的光動力療法，治療病患的攝護腺癌腫瘤。（路透）

研究示警攝護腺癌新病例恐在20年內倍增 專家：有2點要注意

2024-04-05 08:23
以色列軍方精銳網路情報部門「8200部隊」是全世界最強大的監控機關之一，指揮官身分嚴格保密，但衛報5日揭露現任指揮官的姓名，並且描述了他是怎麼在網路上暴露身分。（照片翻攝：parstoday.ir）

用筆名上網出書洩露數位足跡 以軍精銳網路情報部門指揮官身分曝光

2024-04-06 06:15

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取
修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚

修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚