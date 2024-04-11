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澳媒爆搶獨家專訪 幫性侵犯召妓買毒

綜合報導
澳洲電視台「第7頻道」爆發醜聞。(取材自維基百科)
澳洲電視台「第7頻道」爆發醜聞。(取材自維基百科)

澳洲收視最高的第七頻道（Seven Network），被踢爆為了獨家訪問一起強姦案的嫌犯，竟同意嫌犯要求，幫他召妓及買毒品，甚至幫他的豪宅付租金；消息一出罵聲不斷，不過第七頻道否認相關指控，該嫌犯也對另一家報導相關新聞的電視台提告。

綜合媒體報導，澳洲自由黨成員萊爾曼（Bruce Lehrmann）被控，2019年在國會大廈內性侵同屬自由黨的國會議員希金斯（Brittany Higgins）。希金斯2022年披露此事，萊爾曼雖遭起訴，但因陪審員行為不當而中止，加上當局擔憂希金斯身心受創、無法負荷庭審，庭審遭撤銷，萊爾曼也始終否認性侵指控。

澳洲另一家電視台「第10頻道」（Network 10）日前在新聞節目中再度報導此性侵案，呼籲聯邦法院重審，萊爾曼立刻控告10號電視台及涉事記者誹謗，指該台2021年的節目雖沒提他的名字，卻令他可被輕易認出。

此案件近日審理，已經從第七頻道熱門節目「聚光燈」（Spotlight）離職的製作人歐巴克供稱，當時為了爭取萊爾曼接受獨家專訪，公司支付他數筆昂貴晚飯帳單、高爾夫旅程，甚至幫他找來泰國籍女按摩師，大開性派對、幫他弄到毒品，還幫他在雪梨市郊租的豪宅支付每周2000澳元（約1316美元）的租金，為期一年。

隨後，第七頻道發言人承認召妓的錢確實是用電視台信用卡付的，也默認幫他租房，但否認電視台知情並同意出錢幫萊爾曼叫女人或買毒。

澳洲 租金 毒品

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