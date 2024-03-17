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悟空元氣彈 憶鳥山明13年前311震災應援 永遠正能量

聯合新聞網轉角24小時
搭配的最後一張圖，就是已經集滿超大顆元氣彈的悟空，和鏡頭前感謝全世界一起幫忙的撒旦先生，一旁的對畫更故意用撒旦先生署名：「大家謝啦——！！元氣彈已經集滿滿啦——！！」。（取材自臉書）
搭配的最後一張圖，就是已經集滿超大顆元氣彈的悟空，和鏡頭前感謝全世界一起幫忙的撒旦先生，一旁的對畫更故意用撒旦先生署名：「大家謝啦——！！元氣彈已經集滿滿啦——！！」。（取材自臉書）

「地球上的大家，一起把你的元氣分給災區的人們吧！」2024年3月11日，是東日本大震災的13周年。13年前，這場規模9.0的強震及引發的海嘯，總共造成1萬5899人死亡、超過2500人下落不明。災難之慘烈，讓當時日本全國都極感震驚，各領域的人們紛紛貢獻己力支援災區，特別是日本的漫畫家們更是幾乎有如總動員一般，各自以漫畫的形式替災民打氣、募款。

《七龍珠》漫畫作者鳥山明，右為《七龍珠》漫畫單行本最終集。（取材自Twitter...
《七龍珠》漫畫作者鳥山明，右為《七龍珠》漫畫單行本最終集。（取材自Twitter、《七龍珠》漫畫）

當時在眾多漫畫家之中，享譽國際的《七龍珠》作者鳥山明當然沒有缺席，他畫了悟空和阿拉蕾兩大代表人物，為災民們加油；也用了悟空「元氣彈」的比喻，希望大家一起分享自己的能量。如今，鳥山明已在今年3月1日逝世，在東日本震災紀念的這一天，這是來自鳥山明13年前的訊息——「絕對不要認輸喔！繼續加油吧！」

從2011年3月11日之後，每逢311這一天，日本各大媒體都會按照慣例製作一系列的紀念專題，報紙上也可以看到全版的相關主題廣告。日本最大入口網站日本Yahoo會放上311震災搜尋頁面，只要輸入「3.11」關鍵詞進行搜尋，日本Yahoo就會捐助若干金額給相關單位。

這樣年復一年的做法，不僅讓震災歷史與社會變遷的議題，得以在長時間的研究下更為透徹、立體，一方面也是希望藉由記憶的傳承緬懷死者、也提醒世人面對災難的準備。只是今年度的3月，日本的媒體社群才因為漫畫家鳥山明的驟逝而震驚不已，哀傷惋惜的氣氛久久未能消散。

13年前，日本各個漫畫家們相繼以繪畫的形式，替災民打氣鼓勵，當時鳥山明也是其中一人。借用鳥山明海內外的巨大影響力，集英社以鳥山明繪製的震災應援訊息，製做成一支YouTube影片，並且將影片點閱數獲得的廣告收入，全數捐贈給311災民。

鳥山明當時特別重新畫了一張他代表作的兩大主角：《七龍珠》的悟空、《怪博士與機器娃娃》的阿拉蕾，兩人乘坐著紫色的筋斗雲、後方有一條金色的神龍和七顆龍珠，兩人滿面笑容地飛來，喊著「加油！」鳥山明在圖畫旁寫下他的訊息：

「災區的各位，雖然這確實相當艱難，但是絕對不要認輸喔！請繼續加油吧！」（取材自臉...
「災區的各位，雖然這確實相當艱難，但是絕對不要認輸喔！請繼續加油吧！」（取材自臉書）。

「災區的各位，雖然這確實相當艱難，但是絕對不要認輸喔！請繼續加油吧！」

成年版的悟空舉起他的手，頂端看得出藍色光芒。（取材自臉書）
成年版的悟空舉起他的手，頂端看得出藍色光芒。（取材自臉書）

而第二張圖則是成年版的悟空舉起他的手，頂端看得出藍色光芒——所有熟知《七龍珠》的讀者立刻心領神會，這是悟空在準備集氣的「元氣彈」。圖像的補充訊息寫著：「悟空和阿拉蕾的訊息已經傳達到了，來自全世界的你們的聲援訊息，也一定會傳送到災區的。」

搭配的最後一張圖，就是已經集滿超大顆元氣彈的悟空，和鏡頭前感謝全世界一起幫忙的撒旦先生，一旁的對畫更故意用撒旦先生署名：「大家謝啦——！！元氣彈已經集滿滿啦——！！」

這是13年前，鳥山明留給災區的訊息。

13年過去了，當年這支應援影片累積超過258萬點閱、1682則留言。在留言區中，可以發現來自世界各地的人們，一起呼喊著日本加油、災民加油，就彷彿回應悟空的訊息那樣，願意分享自己的元氣給災區。留言區也可以發現，留言不只有2011年，往後的不同年份都有人陸續續留下這些加油訊息。

在鳥山明驟逝的2024年3月，許多懷念《七龍珠》的人，在網路上分享著《七龍珠》如何帶給人們勇氣、鬥志，無論面對在如何艱難的困局，永遠都可以重新站起來、越變越強。那個在心中小小的元氣彈，在不知不覺之間，已成為堅實飽滿的能量。

日本 YouTube

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