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誤吃未標示花生餅乾 英國芭蕾舞者嚴重過敏不治

編譯周辰陽
25歲的英國芭蕾舞者奧菈．巴克森戴爾，因誤食含有花生成分的餅乾，引發過敏性休克身亡。（取材自Instagram）
25歲的英國芭蕾舞者奧菈．巴克森戴爾，因誤食含有花生成分的餅乾，引發過敏性休克身亡。（取材自Instagram）

年僅25歲的英國芭蕾舞者奧菈．巴克森戴爾（Órla Baxendale）對花生過敏，卻在日前吃下了並未標明成分含有花生的餅乾，最終因嚴重的過敏性休克過世。

BBC報導，奧菈來自英格蘭的東蘭開夏郡，2018年搬到美國紐約市追求舞蹈事業。她日前吃下了從百貨連鎖店倫納德（Stew Leonard's）買來的香草佛羅倫汀（Vanilla Florentine）餅乾，隨即出現了嚴重的過敏反應。

奧菈的家人表示，她當時在美國康乃狄克州，正準備於舞團改編的「愛麗絲夢遊仙境」扮演同名角色，卻吃下了有問題的餅乾。他們說，奧菈在自己對花生過敏上「總是很小心」，而且「絕不會沒帶艾筆腎上腺素注射筆（EpiPen，緊急過敏緩解用藥）就出門」。儘管奧菈用了隨身攜帶的艾筆腎上腺素注射筆，但最終仍然不幸身亡。

根據網路訃告，奧菈是「精湛的芭蕾舞、當代舞與愛爾蘭踢踏舞的舞者」，也是「熱情、力量與美麗的化身」。巴克森戴爾家的委任律師發布聲明，稱「初步調查已經揭示，奧菈之死亡是因為製造商和／或銷售商之嚴重過失疏忽和輕率行為所導致」，但目前還沒有對任何一方提告。

報導指出，倫納德稱，他們賣掉了大約500包的香草佛羅倫汀餅乾，已要求消費者退貨，並跟美國食品藥物管理局（FDA）合作召回該批商品；日前則發出香草和巧克力佛羅倫汀餅乾的最新召回，稱「這些餅乾含有未經宣布的花生和雞蛋」，對其中任一食物過敏的人「存在嚴重或致命性過敏反應的風險。」

針對奧菈吃下的餅乾未標明含有花生，銷售的倫納德與製造的Cookies United公司雙方在是否通知餅乾成分變更上各執一詞。康州消保護廳長卡法雷利（Bryan Cafferelli）則稱，奧菈之死是「令人心碎的悲劇」，該機構正跟其他各州、以及地方與聯邦官員合作，努力「防止未來發生類似的悲劇」。

紐約市 康乃狄克州 雞蛋

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