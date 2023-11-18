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日本殯葬公司倒閉 棄置辦公室藏2腐屍

綜合報導
日本有殯葬公司倒閉後，其棄置的辦公室內發現兩副棺木，內有兩名老翁的遺體。(視頻截圖)
日本有殯葬公司倒閉後，其棄置的辦公室內發現兩副棺木，內有兩名老翁的遺體。(視頻截圖)

日本有一間殯葬公司破產倒閉，其棄置辦公室離奇放有兩副棺木，警方證實內有兩名老翁的遺體，而且開始腐爛發臭，正跟進是否有人未經許可處理遺體。

香港01報導，當地有殯葬業前業界人士稱，上月經過現場時已聞到疑似屍臭味，估計是其他殯葬公司所為，相信有人低價承接處理無人認領的遺體生意，並將遺體放在該辦公室內。

案件發生在愛知縣岡崎市，有房地產人士透露，該間辦公室由一名男子租用，多年來經營殯葬公司，但對方從去年開始拖欠租金，今年幾乎沒有交租。更有消息指，該公司總共拖欠130萬日元(約8637美元)，聽聞已經破產倒閉。

一名女子在該間殯葬公司辦公室附近工作，發現原本該關閉的辦公室大門半開，覺得有可疑，於是報警。

警方接報到場調查，在辦公室發現2副棺木，開棺時驚見2具年老男性的遺體，已開始腐爛及發臭，其中一具男屍目測生前約60至70歲；除了腐爛外，其中一具屍體有少許外傷，另一具則保存完好，警員正聯絡該間殯葬公司的負責人，調查是否有人未經許可處理遺體。

有曾經經營殯葬公司的78歲男子表示，大約4年前曾在上址放置遺體，上月31日曾經路經該辧公室，聞到疑似屍臭味，懷疑該處放有遺體，也可能是其他殯葬公司從政府低價承接處理無人認領的遺體生意，放在該辦公室內。

破產 租金 香港

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