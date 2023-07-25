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肯州農民自家玉米田挖到700枚內戰時期金幣 價值數百萬元

編譯中心／綜合報導
肯塔基州一名農民6月在自家玉米田挖出700多枚美國內戰時期的金幣，估計總價值可達數百萬元。（Getty Images）
肯塔基州一名農民6月在自家玉米田挖出700多枚美國內戰時期的金幣，估計總價值可達數百萬元。（Getty Images）

肯塔基州一名農民6月在自家玉米田挖出700多枚美國內戰時期的金幣，估計總價值可達數百萬元。

中央社引述法新社和福斯新聞報導，根據硬幣鑑定服務機構和銷售古錢幣的公司，這批被稱為「肯塔基州大寶藏」(Great Kentucky Hoard)的古硬幣於今年稍早在肯德基州一處玉米田出土。發現這些硬幣的男子身分和確切位置尚未向公眾透露。

從硬幣收藏營銷商GovMint.com發布的影片中，可以看到這名男子從土裡挖出這些硬幣，並聽到他說「這是有史以來最瘋狂的事情」。

GovMint.com表示，這些是介於1840年至1863年之間的硬幣，其中包括1美元面額印第安人像金幣，以及10美元和20美元面額自由女神像金幣。

其中包括18枚極為稀有、1863年在費城鑄造的20美元自由女神像金幣，GovMint.com估計可能賣到6位數的價格。

知名幣商賈瑞特(Jeff Garrett)說：「這一發現的重要性值得一再強調。700多枚金幣數量驚人，就像是內戰時期鑄幣的虛擬時光膠囊 。」

肯塔基州在1861年至1865年南北戰爭期間採取中立立場，但仍然被捲入這場血腥衝突。

GovMint.com 展示了一枚1863年的金幣。（Getty Images）
GovMint.com 展示了一枚1863年的金幣。（Getty Images）

肯塔基州 自由女神 費城

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