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失智爺爺熱戀準備送禮物 不知又愛上自己老婆

聯合新聞網
一位日本老爺爺雖然失智，忘記自己本來就有老婆，但卻又再次愛上同一個人。示意圖，非當事人及事物。(取材自ingimage)
一位日本老爺爺雖然失智，忘記自己本來就有老婆，但卻又再次愛上同一個人。示意圖，非當事人及事物。(取材自ingimage)

一份真摯的感情，會隨著時間而開始變質嗎？近來日本有位70多歲的爺爺，因為一場老年的戀情，意外讓大家見識到即使碰上高齡失智，也不會讓心中的愛因此消失。

根據日本媒體「grape」報導，一位在精神科醫療機構上班的網友「santona_tonakai」分享，表示近期有位70多歲的男性病患，和他聊起「要送女朋友什麼禮物」的話題。這位男性喜歡的對象，是一位年紀相仿的老太太，即使兩人都年過古稀，但老爺爺一談起對方的事，就會滿臉笑容，完全處在戀愛的狀態下。

然而網友卻揭露一件驚人的事實：其實這位老太太，正是老爺爺的妻子。兩人50年前就已經結婚，但因為老爺爺老化失智的關係，使他忘記老太太其實就是自己的妻子。即使如此，他卻還是愛上了對方，非常期待老太太在收到他用「半年份年金」買的禮物時，會有什麼反應。

其他網友看到這則消息，紛紛表示「好感人，我快哭了」、「簡直像浪漫劇一樣」、「不管重來幾次，都會愛上對方吧」、「果然是命運之人」、「真的很愛對方，不管忘記多少次，都會再度愛上她」、「我也想得到這樣的愛」、「太美麗動人了」、「雖然很美，但還是稍微有點悲傷啊」。

失智 日本

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