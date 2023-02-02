土國250年軍營變圖書館 藏書700萬冊 景觀面積歐洲之冠

拉米圖書館走「校園風」，內有個人及團體閱覽室、活動區、工作室及為身心障礙的民眾打造的友善空間，拉米圖書館還將作為研討會、展覽及對話的空間。（中央社）

經大規模翻新及重建後，前身是鄂圖曼帝國軍事指揮部的拉米圖書館 ，在建築群結構不變下，多了依人類成長周期打造的閱讀區、24小時的自習室，還可收藏700萬冊書，成功化身為當地最大圖書館。

中央社報導，具250年歷史的拉米軍營座落伊斯坦堡歐洲側艾郁普（Eyup）區，部分建物於第一次世界大戰後遭毀，土耳其共和國成立之初仍供軍隊所用，直至1960年代「榮退」。軍營於1980年代移交伊斯坦堡市政府，用作停車場、足球 場、運動場以及食品倉庫，一度周圍堆滿垃圾，牆上滿是塗鴉。

經約八年依原材的修復作業，伊斯坦堡具250年歷史的軍營不再斑駁，並以拉米圖書館之名於1月中對民眾開放。（中央社）

經約八年的修復作業，舊軍營不再斑駁，並以拉米圖書館（Rami Library）之名於1月中對民眾開放，成為專為嬰兒、兒童、青年、成人打造的圖書館集大成之作。

占地11萬平方公尺的拉米圖書館內有演講廳、閱讀區、舞台、兒童遊樂場、自由活動區、無障礙空間、展覽區、步行及自行車道，整體可容納4200人。為提供現代化服務，圖書館建築群內有24小時自習室及閱覽室。

民眾還可於館外定點取得免費的豆湯、熱茶或麵包。

占地11萬平方公尺的拉米圖書館內有演講廳、閱讀區、兒童遊樂場、無障礙空間、步行及自行車道，整體可容納4200人。民眾還可於館外定點取得免費的豆湯、熱茶或麵包。（中央社）

圖書館官網指出，館內空間占地3.6萬公尺。館外除了廣闊綠地，還有1000平方公尺大的人工池，綠茵環繞。全館景觀面積占5.1萬平方公尺，居歐洲之冠。

此外，拉米圖書館因修復技術及基礎設施系統符合永續原則、支持當地文化生活的設計結構，以及為讀者開闢的綠色生活空間而成為土耳其首座獲得「永續博物館 證書」的圖書館。