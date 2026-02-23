我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：安德魯隨扈 曾為艾普斯坦紐約寓所晚宴維安

冬奧／繼范斯之後 貝森特批谷愛凌倒向中「美待她不薄」

英媒：安德魯隨扈 曾為艾普斯坦紐約寓所晚宴維安

中央社／倫敦22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國前王子安德魯因涉艾普斯坦案，19日遭英國警方逮捕審訊後獲釋。(路透)
英國前王子安德魯因涉艾普斯坦案，19日遭英國警方逮捕審訊後獲釋。(路透)

英國媒體今天報導，負責保護英王查理三世胞弟安德魯的維安人員2010年曾受命為已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在紐約寓所舉辦的晚宴提供安保。

路透報導，英國「星期日泰晤士報」（Sunday Times）最先披露相關消息，並引用艾普斯坦文件中的電子郵件指出，2010年12月，安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）與兩名曾在倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）任職的維安人員一同造訪艾普斯坦的紐約寓所。

根據晚宴前夕發送一封標題為「派對安全」的電子郵件，工作人員通知艾普斯坦，這兩名維安人員到場時，會在門口接到具體指示。

這些消息曝光之際，警方20日表示，已聯繫曾奉命保護安德魯的維安人員，並敦促任何對艾普斯坦涉性犯罪指控握有線索的人士出面作證。

警方表示，目前尚未確認有任何維安人員曾做出不當行為。針對星期日泰晤士報的報導，倫敦都會區警察局拒絕「進一步置評」。

安德魯19日涉嫌公職人員行為失當被捕，拘留超過10小時後於當晚獲釋。

這起逮捕與他擔任英國貿易特使期間，涉嫌將機密政府文件分享給艾普斯坦，違反公務保密義務。警方今天持續搜索安德魯位於溫莎的前宅邸，作為調查的一環。

安德魯一直否認涉及艾普斯坦案任何不法行為，並對兩人的友誼表達遺憾。

性販運受害者朱弗里（Virginia Giuffre）2021年控告安德魯，讓她在未成年時被迫發生性行為，但雙方於2022年達成和解。已故的朱弗里是艾普斯坦案件中最知名的證人之一。

世報陪您半世紀

艾普斯坦 查理三世

上一則

救命心臟被乾冰凍傷… 2歲義大利童術後兩個月不治 6醫護遭查

下一則

俄烏戰將滿4周年 俄使館掛「戰爭勝利」布條 南韓抗議

延伸閱讀

英國王室形象大傷 擬靠威廉、凱特拯救聲譽

英國王室形象大傷 擬靠威廉、凱特拯救聲譽
艾普斯坦電郵扯出中國政商網絡 英前王子安德魯與習近平交往甚密

艾普斯坦電郵扯出中國政商網絡 英前王子安德魯與習近平交往甚密
涉淫魔案 前王子安德魯被捕後獲釋 英王：依法辦理

涉淫魔案 前王子安德魯被捕後獲釋 英王：依法辦理
女王最疼愛的兒子 安德魯王子變成英皇室頭痛人物

女王最疼愛的兒子 安德魯王子變成英皇室頭痛人物

熱門新聞

數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人