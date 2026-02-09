安德魯涉嫌洩密艾普斯坦 英王發聲支持警方調查

英王查理三世（圖）透過言辭和前所未有行動，明確表達他深切關注安德魯．蒙巴頓．溫莎所受的相關指控。（美聯社）

白金漢宮今天指出，英國國王查理三世 針對已故性犯罪富豪艾普斯坦 醜聞案發聲，表達自己支持警方調查他的胞弟、前王子安德魯．蒙巴頓．溫莎所受洩密指控。

英國廣播公司（BBC）報導，白金漢宮發言人表示，英王查理三世（King Charles III）透過言辭和前所未有行動，明確表達他深切關注安德魯．蒙巴頓．溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）所受的相關指控。

白金漢宮發言人還說：「雖然具體指控應由蒙巴頓．溫莎先生本人回應，但如果泰晤士河谷警局（Thames Valley Police）聯繫我們，我們隨時準備提供支持，正如大家所預期的那樣。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國警方目前正評估一條舉報消息，指控現年65歲的安德魯曾在擔任英國貿易特別代表期間，涉嫌向艾普斯坦（Jeffrey Epstein）洩漏機密資訊。

艾普斯坦已於2019年逝世，他的性販運被害人朱弗里（Virginia Giuffre）2021年控告安德魯，讓她在未成年時被迫發生性行為，但雙方於2022年達成和解。

安德魯始終否認有任何不當行為，但自從美國政府最近釋出關於艾普斯坦的最新一批檔案後，他都未回應外界置評請求。

