與川普通話 習：台灣是中美最重要議題 美須慎重處理

艾普斯坦醜聞衝擊 民調：挪威王儲妃恐當不成王后

中央社赫爾辛基4日專電
挪威王儲妃梅特瑪麗(右)在艾普斯坦相關文件中，名字在檔案中出現逾千次；圖左為挪威王儲哈康(Haakon)。(路透)
挪威王儲妃梅特瑪麗(右)在艾普斯坦相關文件中，名字在檔案中出現逾千次；圖左為挪威王儲哈康(Haakon)。(路透)

挪威3家主流媒體同步發布民調顯示，近半受訪者認為王儲妃梅特瑪莉不適任未來王后。王室支持度重挫至61%，創近年新低，過去一年對王室態度轉負面者達50%。

民調發布時機正值美國司法部公開艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件檔案後的周末，檔案顯示梅特瑪莉（Mette-Marit）與這名已故性犯罪者在2011至2014年間往來頻繁，名字在檔案中出現逾千次。同時，梅特瑪莉29歲的長子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）於3日開庭受審。柏格荷伊比涉及性侵、對前女友施暴等共38項指控，雙重醜聞對挪威君主制造成罕見衝擊。

三項民調結果相當接近。據「世道報」（VG）報導，民調機構InFact於2日針對1030人進行調查，44%認為梅特瑪莉不適任未來王后，33%認為適任。商業電視台TV2與挪威「每日雜誌報」（Dagbladet）同日公布的調查也得出相近結論，近半受訪者對王儲妃失去信任。

「每日雜誌報」與挪威國家廣播電台（NRK）的調查進一步顯示，92%受訪者知悉艾普斯坦醜聞，其中76%因此對王儲妃失去信心。

此外，挪威王室整體聲望也下滑，梅特瑪莉的爭議是原因之一。

VG調查數字表明，支持維持君主制的比例從去年的72%降至61%，支持改制共和的比例則從17%上升至27%。過去一年對王室觀感轉趨負面的受訪者達50%。

據NRK報導，2017年國王80大壽時，挪威王室支持度曾一度達到81%的高峰，2024年2月仍有73%。此次跌至61%，寫下近年新低紀錄。

InFact分析主管賈內斯（Vegard Jarness）指出，過去醜聞雖曾削弱王室支持度，但從未出現如此急遽的下滑。他表示，梅特瑪莉的爭議顯然是主要原因。

賈內斯亦提到，民眾對於王儲妃能否勝任未來王后的看法相當集中，並無明顯分歧。他說：「無論地區、性別或年齡層，都未見顯著差異。挪威民眾對王室的觀感呈現高度共識。」

VG編輯史卡特維特（Hanne Skartveit）直言：「這些數字相當震撼，但並不意外。王室正面臨嚴重危機。梅特瑪莉與艾普斯坦的密切關係曝光後，令許多民眾感到震驚。」

她認為，目前仍難斷定這是一時民憤，或是民眾對王室看法的根本轉變，但她傾向視其為暫時反應。

「每日雜誌報」政治編輯赫勒（Lars Helle）分析，梅特瑪莉當前的挑戰在於失去了許多人的尊重與信任，而這兩者對王室成員至關重要。他表示：「她是王室未來的一部分，終將成為王后。此事嚴重損害她的聲譽，未來恐難以這樣的形象順利即位。」

赫勒同時指出，不少民眾對國王夫婦抱持同情。部分民眾認為，他們畢生都在恪盡職守，如今卻還要承受這些紛擾。

王室發言人史瓦內邁爾（Sara Svanemyr）回應表示，王室不對民調發表評論。

王儲妃已於1月31日發表聲明，承認自己當年判斷有誤，並表示應為未進一步查核艾普斯坦背景而負責。

依據挪威憲法規定，君主配偶的頭銜由國王決定，不受民意影響。

