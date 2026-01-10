我的頻道

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

凱特王妃44歲生日告白 抗癌2年落淚吐心聲：感謝還能活著

記者陳穎／即時報導
英國凱特王妃罹癌恢復狀況良好。（美聯社）
英國凱特王妃（Kate Middleton）9日歡慶44歲生日，並於官方社群平台公開一支影片，罕見分享自己近兩年抗癌期間的心路歷程。她坦言，正是在這段艱難時期，大自然成為她重要的療癒力量，讓她重新體會「什麼叫做活著」。

凱特王妃於2024年1月接受重大腹部手術，隨後被診斷出罹癌，並接受預防性化療。同年3月透過影片對外說明病情，9月宣布完成治療，但也提醒外界，回歸王室公務將是一段循序漸進的過程。今年1月，她證實病情已進入緩解期。

這支影片是凱特過去一年陸續推出的「大自然之母」(Mother Nature)系列最終篇「冬」，由英國影像創作者威爾・沃爾（Will Warr）操刀拍攝，取景於清晨的伯克郡鄉間，鄰近她位於溫莎的住所。畫面中交錯呈現寧靜的自然景色，凱特也親自入鏡，並擔任旁白，語氣平靜卻情感深刻。

影片中，凱特回顧抗癌過程中所經歷的恐懼、眼淚與修復。她表示，即使是在最寒冷、最黑暗的冬季，大自然依然能帶來靜止、耐心與安靜的省思。她形容，當溪流放慢腳步，人們才能看見自己的倒影，進而發現內心最深處的自己，並在萬物的低語中重新與生命產生連結。

凱特也提到，這段經歷讓她對「感恩」有了更深刻的體會。「當體內的河流再次順暢流動，恐懼被沖刷與洗滌，人也學會與眼淚和解，並重新發現活著的意義。」她形容，大自然是一位安靜卻溫柔的老師，引導人們走向療癒。

她同步在貼文中寫下：「『大自然之母』系列是一段極為私人的反思，記錄大自然如何幫助我療癒。但同時，它也是一個關於自然與創作如何在集體療癒中發揮力量的故事。」她並強調，從自然中學習，能指引人們朝向打造更快樂、更健康世界的方向前進。

