凱特盡力持無癌狀態 聖誕節與夏綠蒂公主鋼琴二重奏

編譯中心／綜合25日電
英國凱特王妃(右)與女兒夏綠蒂公主(左)在年度聖誕禮拜表演鋼琴二重奏，活動主軸是為了慶祝「各種形式之愛」。（取材自微博）
英國肯辛頓宮表示，凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）與女兒夏夏綠蒂公主(Princess Charlotte)合奏一首節日鋼琴二重奏。這段表演於24日播出，作為年度聖誕禮拜的一部分，活動主軸則是慶祝「各種形式之愛」。

連結：https://www.instagram.com/reel/DSqHM6ljYFF/

CNN報導，肯辛頓宮在聲明中指出，英國電視觀眾於平安夜看到凱特王妃與夏夏綠蒂公主呈現這段「特別音樂時刻」。這段鋼琴演出於上周在溫莎城堡預先錄製，曲目為蘇格蘭製作人庫珀（Erland Cooper）創作的《Holm Sound》。聲明補充說，這首作品是母女倆「喜歡在家一起彈奏」的曲子。

庫珀為母親創作此曲，反映「自然、連結與團聚」等價值觀，凱特與夏洛特合奏的影片則作為「聖誕團聚」（Together at Christmas）音樂會的開場片段。

「聖誕團聚」由凱特主持，於倫敦西敏寺舉行，並於每年12月24日在英國播出。肯辛頓宮聲明指出，今年的活動於5日在西敏寺拍攝，重點表彰來自英國各地「奉獻或自願付出時間陪伴他人，領導能使社區成員凝聚的倡議，或向身邊的人提供協助」的人士。

聲明也提到，凱特自2021年起首次主持這項活動，旨在表彰新冠疫情高峰期間，對地方社區產生重大影響的人士。自2024年被診斷出癌症以來，凱特已逐步恢復王室職務，並於同年9月宣布完成化療，表示「正盡力維持無癌狀態」。

英國國王查理三世（King Charles Ⅲ）發表一年一度的聖誕文告。（路透）
此外，英國國王查理三世（King Charles Ⅲ）25日發表一年一度的聖誕文告，在戰爭與緊張局勢使得全球許多族群承受壓力之際，強調異中求同的重要性。

路透報導，77歲的查理三世在成為國王後的第4次聖誕文告中表示：「在我們的社區多元共處的情況下，我們可以找到力量，來確保正義戰勝邪惡。」

他說：「每當我與不同信仰的人會面時，聽到我們之間有那麼多共同點，而且同樣渴望和平並深深尊重所有生命，讓我深感鼓舞。」

查理三世也談到「旅程」以及對遷徙者展現善意的重要性，這些主題呼應當前全球各地對移民議題的高度關注。

今年文告是在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）錄製。查理三世致詞後，一組身穿烏克蘭傳統刺繡服飾維什萬卡（Vyshyvanka）的烏克蘭合唱團，以及倫敦皇家歌劇院合唱團（Royal Opera Chorus）接著演出。

查理三世一再公開聲援烏克蘭，光是2025年就在溫莎城堡（Windsor Castle）接待烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）3次，最近一次是在10月。

這段預錄文告於格林威治標準時間15時在英國電視台播出，這是查理三世連續第2年在王室住所以外的地方發表節日談話。

凱特 查理三世 烏克蘭

