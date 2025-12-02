穿3年前舊裙 凱特王妃瘦成紙片人 網友驚：有45公斤嗎？

英國凱特王妃(右)11月27日在倫敦造訪兒童心理慈善機構，消瘦身形引發外界關注。(路透)

英國凱特 王妃去年被診斷出癌症 並接受腹部手術，歷經九個月的化療後，已康復的凱特逐步恢復王室公務，日前她造訪兒童心理慈善機構「安娜佛洛伊德中心」（Anna Freud Centre），身著一襲優雅的黑白千鳥格紋洋裝；有眼尖的網友發現，凱特2022年訪問哈佛大學時也曾穿過同樣的洋裝，對比照被轉到社群媒體 ，不少網友指出她消瘦許多，甚至有人說「她就像一根棒棒糖。」

據「Hello!」報導，凱特王妃身穿愛牌Emilia Wickstead的黑白千鳥格洋裝，搭配一雙相襯的灰色高跟鞋，被發現與三年前王室訪問期間穿著相同，今年凱特重新穿上這件連身裙，顯現她整體風格更傾向於低調的現代優雅，以免分散人們的注意力。

不少網友看到凱特的最新狀況後，都驚訝她瘦了很多，「凱特瘦成紙片人」甚至登上熱搜；有人對比凱特罹癌前的照片，「凱特太瘦了、胖點身體比較好」、「從2022年開始她就太瘦了，現在只剩骨頭」、「她這樣有45公斤嗎」；也有人讚賞凱特王妃還是一樣美麗，並盼她癌症能早日康復，「優雅的縮影」、「精神很好啊」、「希望她早日康復，這才是皇室成員應有的風範」。