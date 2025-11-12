與孩子談英王、凱特罹癌 威廉王子：多溝通 隱瞞沒用

我的頻道

編譯周辰陽／綜合11日電
英國王儲威廉近日被問及妻子凱特與父親查理三世先後罹癌的心情，他表示，他們選擇與孩子們多交流，認為隱瞞是行不通的。(新華社)
英國王儲威廉近日被問及妻子凱特與父親查理三世先後罹癌的心情，他表示，他們選擇與孩子們多交流,認為隱瞞是行不通的。(新華社)

英國王儲威廉日前首度訪問巴西，出席他創辦並擔任主席的第五屆「地球獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮。期間接受當地媒體專訪，被問及他與妻子凱特過去兩年如何面對並向孩子們說明家庭遭遇的困難，包括凱特與查理三世先後罹癌的消息。

BBC報導，凱特1月透露癌症已經緩解，查理國王仍在接受治療。威廉王子表示，他們選擇與孩子們多交流，「大多數時候，對他們隱瞞事情是行不通的。每個家庭都有自己的困難與挑戰。這非常個人化，也取決於當下的情境，看你如何處理這些問題。」

身為三個孩子的父親，威廉坦言有時候會覺得自己對孩子說得太多，但大多數時候隱瞞事情行不通。他說：「解釋他們的感受、為什麼會發生這些事情，並提供其他角度幫助他們理解自己為何會有這樣的感受，有助於他們更全面地看待問題，也能更放鬆地接受，不會因為『你在對我隱瞞什麼？』而感到焦慮。」

他進一步指出：「當沒有答案時，問題只會更多。」補充說，「這永遠是種平衡，該說多少？該說什麼？該何時說？父母沒有說明書，只能隨遇而安。」

威廉表示，他和凱特不允許孩子使用手機，「這真的很難，我們的孩子沒有手機。我想等喬治升上中學後，或許會給他一部功能受限的手機。」他坦承，這個問題漸漸變得有些緊張，但喬治明白原因，「我們會向他解釋為什麼這樣不合適，我認為問題主要在於網路使用。」

他說：「我認為孩子們可能接觸到太多他們不需要看到的線上內容。」還說，自己或凱特幾乎每天都會接送孩子上學，笑稱自己是計程車司機。

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)
英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

