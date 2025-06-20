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日皇伉儷即位後 首度訪廣島原爆慰靈碑前獻花

中央社東京19日專電 編譯中心／綜合19日電
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日皇德仁(中)與皇后雅子(右)在廣島原爆慰靈碑前獻花，這是德仁2019年即位後首度訪問廣島。(美聯社)
日皇德仁(中)與皇后雅子(右)在廣島原爆慰靈碑前獻花，這是德仁2019年即位後首度訪問廣島。(美聯社)

日皇德仁與皇后雅子19日到廣島訪問，這是德仁2019年即位後首度訪問廣島。日皇伉儷在原爆慰靈碑前獻花，祈願原爆罹難者在天之靈安息。

日本放送協會（NHK）報導，日皇伉儷上午11時許搭乘專機抵達廣島機場，由廣島知事湯崎英彥接機。

日皇伉儷19日下午將近3時造訪位於廣島市的和平公園，在收納記載34萬多名原爆罹難者名簿的「原爆死歿者慰靈碑」前敬禮後獻上花束，祈願原爆罹難者在天之靈安息。

之後，日皇伉儷視察三年前在和平公園內所設的「被爆遺構（遺址）展示館」。日皇德仁在觀看從地中發現到的留有原爆受害痕跡的住宅地基時，聽取說明，得知當年這一地帶多人喪命，這讓他感到心痛。

隨後，日皇伉儷造訪廣島和平紀念資料館（又稱原爆資料館），參觀了「日本原水爆被害者團體協議會」（日本被團協）2024年獲得諾貝爾和平獎的獎牌與獎狀的複製品等。

之後，日皇伉儷與3名90多歲的被爆者，以及一名20多歲及一名30多歲代替高齡者講述被爆經驗的「傳承者」進行懇談。

該館館長石田芳文後來對媒體表示，「可感受到日皇伉儷仔細觀看展示資料，用心體會原爆破壞的威力以及不人道的受害慘狀。尤其，日皇伉儷在觀看有關孩童的資料時，表情沉重，可能是悲憐年紀輕輕就因原爆犧牲的人們」。

石田表示，在送行時，特別致意感謝日皇伉儷的到訪。日皇德仁言及目前大阪世博舉辦期間有各國領袖、王族到日本訪問並到廣島訪問，「向世界廣為傳達被爆的實情一事，相當重要」。

日皇伉儷20日將視察2014年因土石流受災的廣島市安佐南區。之後，前往廣島市安藝區的原爆安養之家「矢野折鶴園」，之後結束廣島之行，返回東京。

今年是二次世界大戰結束80周年，日皇伉儷規畫進行慰靈與戰禍記憶傳承的訪問，4月訪問硫磺島、本月上旬訪問沖繩，廣島是第三站。

日本 諾貝爾

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