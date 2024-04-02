日本皇室IG貼這些 首日18萬粉絲追蹤

日本宮內廳Instagram第一篇貼文，是天皇一家三口合照。(取材自Instagram)

掌管日本 皇室相關事務的宮內廳1日首度透過社群平台Instagram貼文，首批內容介紹了日皇德仁夫婦近期出席的公務活動，下午4時累計粉絲人數已突破18萬大關。

日本TBS電視台報導，宮內廳3月25日表示，為了讓年輕世代也能理解以日皇德仁與皇后雅子為主的皇室活動，特別選擇10多歲到20多歲年輕人使用率高的Instagram開設官方帳號（kunaicho_jp）進行宣傳。

宮內廳開設的Instagram官方帳號從1日開始發布德仁夫婦公務行程貼文。第一則貼文發出後，粉絲人數已迅速突破18萬大關。

宮內廳1日零時在Instagram官方帳號發布19則貼文，分別是今年1月到3月間德仁夫婦出席公務行程的照片與影片。

這是宮內廳首度使用社群平台宣傳皇室活動，宮內廳公關室初期先針對德仁夫婦活動進行宣傳，接下來也會檢討介紹秋篠宮家及其他宮家活動等。

另外，德仁的22歲獨生女愛子公主自3月從學習院大學的日本文學系畢業，4月1日起以日本紅十字會全職合約員工身分正式上班，專責青少年及義工事務。

據共同社報導，愛子在紅十字會的正門前回應媒體時表示，她「感到高興的同時也意識到邁出了作為社會一員的一步，不能鬆懈。」

據NHK報導，愛子說，她很高興收到這份任命書和主席的熱情話語，並補充說，作為協會成員邁出的第一步讓她感到了一些壓力。

愛子公主還說，在她第一天上班時，天皇和皇後對她說了一些鼓勵的話。她表示，自己將努力盡快適應工作環境，並幫助他人。