英王加冕禮 傳哈利2小時快閃 當天返美為兒慶生

英王查理三世 的加冕典禮將於5月6日登場，據消息人士稱，哈利 在加冕禮上的座位排在「王室後10排」。英媒也報導，曾經在阿富汗服役的哈利將不被允許穿上軍服，不過將配戴勳章。報導也說，哈利將在儀式結束的2個小時內離開英國 ，返美替兒子亞契（Archie）慶生。

根據太陽報報導，與英國王室關係緊張的哈利是否會出席父親的加冕典禮一直是全球關注的焦點，日前也傳出，他與王室已經進行接觸並表示自己會前往英國參加典禮，而妻子梅根與2個孩子則會留在美國。據悉，查理三世感到「很欣慰」。

近日，黛安娜王妃的前任管家保羅．伯瑞爾透露，哈利會單獨參加查理三世的加冕禮。他在儀式上不會和王室核心成員排在一起，僅被安排在王室成員的後10排。據稱，哈利不會與其他王室成員一起出席加冕禮後的音樂會，他可能在一天之內往返加州和倫敦。在這次短暫的訪問期間，哈利可能甚至沒有時間與父兄交談。

據信，哈利5日便會搭機抵達英國，並且住在浮若閣摩爾別墅，或是和其他王室成員一同待在白金漢宮。內部消息人士透露，查理三世的加冕儀式會在5月6日上午11時至下午1時舉行，而哈利有可能在當天下午3時前就搭機離開。他將花費10個小時飛行5000英里，並在美西時間傍晚降落，替兒子亞契慶祝4歲生日。

另一方面，儀式當天，觀看加冕禮的數以百萬計公眾人士（包括電視觀眾），將首次獲邀請大聲向英王和他的繼承人宣誓效忠，這是這次加冕大典幾項引人注目的變化之一。查理三世熱衷於表明他是可以使聯合王國團結起來的人物，加冕儀式將首次包括英格蘭教會以外其他信仰的人積極參與。坎特伯雷大主教辦公室上周六表示，佛教徒、印度教徒、猶太教徒、穆斯林和錫克教徒的領導人將參加加冕禮。