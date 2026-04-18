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北韓再射多枚彈道飛彈 南韓召開緊急安全會議

中央社／首爾19日綜合外電報導
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南韓與日本今天表示，北韓自東岸朝外海方向發射多枚彈道飛彈。平壤近來動作頻頻，這次試射為其加速提升軍事能力的最新一例。

路透和法新社報導，北韓今年已7度試射飛彈，光是4月就4次。

南韓慶南大學教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）表示：「美國焦點集中在伊朗情況下，北韓看準現在是升級核子與飛彈能力的黃金時機。」

根據媒體報導，南韓總統府已召開緊急安全會議。

南韓軍方聲明指出，北韓於清晨6時10分左右，自東岸城市新浦（Sinpo）附近發射飛彈。

軍方補充說：「我們已加強監控與戒備，以防北韓進一步發射的可能性。」

日本政府在社群媒體發文表示，這些彈道飛彈研判落在朝鮮半島東岸外海附近，尚未確認有進入日本專屬經濟區（EEZ）。

北韓這次試射時機敏感，因為美國與中國準備於5月中舉行峰會，屆時美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平預計將就北韓等議題進行討論。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）15日曾表示，北韓在核武生產能力上已取得「非常重大的」進展，且可能新添一處濃縮鈾設施。

3月底時，北韓領導人金正恩曾表示，平壤作為擁核國家的地位不可逆轉，擴充「自我防衛型核嚇阻力」對國家安全至關重要。

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