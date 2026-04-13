我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「你不是上帝，越界了」 川普褻瀆耶穌 保守派罕見群轟

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

川普盟友奧班敗選 顯示伊戰削弱川對海外保守派影響力

編譯廖振堯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬札爾12日擊敗執政16年的奧班，成為新的匈牙利總理，影響歐洲政情。(路透)
馬札爾12日擊敗執政16年的奧班，成為新的匈牙利總理，影響歐洲政情。(路透)

在大西洋的另一端，現年45歲的馬札爾(Peter Magyar)12日擊敗執政16年的奧班(Viktor Orban)，當上匈牙利總理。奧班以其反移民立場成為全球右翼的標誌性人物，他的敗選顯示出伊朗戰爭削弱了川普總統幫助海外盟友的能力，也影響保守派。

美聯社報導，川普和許多美國保守派人士長期以來都支持奧班，後者利用政府權力操縱媒體、司法、選舉制度來讓其政黨執政長達16年的方式，與川普的政策議程有驚人的相似之處。川普支持奧班競選連任，甚至在上周派副總統范斯前往布達佩斯為他站台。

來自羅馬尼亞的歐洲議會極右翼議員索索亞卡(Diana Sosoaca)12日稱，鑑於歐洲普遍反感伊朗戰爭，范斯訪問匈牙利是個巨大的錯誤，「你竟然邀請了一位美國代表，而美國正是世界大亂的始作俑者？」

奧班敗選泛起全球漣漪，因為他是與俄羅斯總統普亭關係最密切的歐洲領導人，曾阻止歐盟向烏克蘭提供援助。在美國，民主黨和共和黨都有人慶祝他下台，其中一些甚至批評川普政府公開支持奧班，內布拉斯加州共和黨聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)便發文表示，「別對其他民主國家選舉指手畫腳」。

哈佛大學政治學教授李維茨基(Steven Levitsky)表示，民主捍衛人士不該因奧班敗選而感到樂觀，因為在某些方面川普壓迫民主的力道更強。他舉出川普利用司法部調查政治對手、移民官員槍殺抗議者等例子，李維茨基說奧班政府從未採取這些措施。

馬里蘭州民主黨聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)表示，他看到了川普和奧班的政治綱領相似之處，以及他們各自政黨在選舉中的命運，「奧班本質上是在做川普在美國試圖做的事。我對這次選舉的解讀是，匈牙利人民拒絕了這種做法，就像美國人民拒絕川普在國內這麼做。」

共和黨 范斯 伊朗

上一則

1艘伊朗油輪突破美軍封鎖 3艘非伊朗油船靠1招闖關荷莫茲

下一則

伊朗公布美以襲擊 造成逾3000人死亡、300萬人流離失

延伸閱讀

馬札爾矢言修憲打貪迎新局 盼5/5就任匈牙利總理

馬札爾矢言修憲打貪迎新局 盼5/5就任匈牙利總理
川普支持 執政16年匈牙利總理奧班仍敗選 馬札爾獲勝

川普支持 執政16年匈牙利總理奧班仍敗選 馬札爾獲勝
下架昔日偶像奧班 匈牙利準總理馬札爾是誰？

下架昔日偶像奧班 匈牙利準總理馬札爾是誰？
奧班下台 分析：歐洲緊密合作障礙移除

奧班下台 分析：歐洲緊密合作障礙移除

熱門新聞

陽光充足的葡萄牙是富豪熱門移民國家。(路透)

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

2026-04-06 09:56
一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

2026-04-12 03:53
伊朗德黑蘭3月13日舉行國際聖城日集會，民眾踩踏以色列總理內唐亞胡的海報。(歐新社)

美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」

2026-04-08 23:11
日本溫泉因買不到重油被迫停業；示意圖。（新華社資料照片）

燃料短缺…「加價也買不到」 日本多地溫泉被迫停業

2026-04-06 02:30
一艘懸掛印度國旗的船舶4月1日經荷莫茲海峽抵達孟買港口。(歐新社)

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

2026-04-06 21:00
印度是建築、太陽能板結構、運輸設備和消費品所需金屬製品的世界出口大國，他們所面臨的問題終將導致全球價格上揚。(美聯社)

伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外

2026-04-08 03:53

超人氣

更多 >
華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」
四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰

四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
川普改口不是全封荷莫茲 宣布今「封鎖船舶進出伊朗港口」

川普改口不是全封荷莫茲 宣布今「封鎖船舶進出伊朗港口」
搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道

搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道