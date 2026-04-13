川普盟友奧班敗選 顯示伊戰削弱川對海外保守派影響力

馬札爾12日擊敗執政16年的奧班，成為新的匈牙利總理，影響歐洲政情。(路透)

在大西洋的另一端，現年45歲的馬札爾(Peter Magyar)12日擊敗執政16年的奧班(Viktor Orban)，當上匈牙利總理。奧班以其反移民立場成為全球右翼的標誌性人物，他的敗選顯示出伊朗 戰爭削弱了川普總統幫助海外盟友的能力，也影響保守派。

美聯社報導，川普和許多美國保守派人士長期以來都支持奧班，後者利用政府權力操縱媒體、司法、選舉制度來讓其政黨執政長達16年的方式，與川普的政策議程有驚人的相似之處。川普支持奧班競選連任，甚至在上周派副總統范斯 前往布達佩斯為他站台。

來自羅馬尼亞的歐洲議會極右翼議員索索亞卡(Diana Sosoaca)12日稱，鑑於歐洲普遍反感伊朗戰爭，范斯訪問匈牙利是個巨大的錯誤，「你竟然邀請了一位美國代表，而美國正是世界大亂的始作俑者？」

奧班敗選泛起全球漣漪，因為他是與俄羅斯總統普亭關係最密切的歐洲領導人，曾阻止歐盟向烏克蘭提供援助。在美國，民主黨和共和黨 都有人慶祝他下台，其中一些甚至批評川普政府公開支持奧班，內布拉斯加州共和黨聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)便發文表示，「別對其他民主國家選舉指手畫腳」。

哈佛大學政治學教授李維茨基(Steven Levitsky)表示，民主捍衛人士不該因奧班敗選而感到樂觀，因為在某些方面川普壓迫民主的力道更強。他舉出川普利用司法部調查政治對手、移民官員槍殺抗議者等例子，李維茨基說奧班政府從未採取這些措施。

馬里蘭州民主黨聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)表示，他看到了川普和奧班的政治綱領相似之處，以及他們各自政黨在選舉中的命運，「奧班本質上是在做川普在美國試圖做的事。我對這次選舉的解讀是，匈牙利人民拒絕了這種做法，就像美國人民拒絕川普在國內這麼做。」