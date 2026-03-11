我的頻道

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

涉監控、恐嚇「李老師」 義大利驅逐8名中國人

編譯中心／綜合報導
「李老師不是你老師」是一名旅居義大利的中國籍的網路社群媒體博主，在X平台上常發布中國境內無法公開的新聞，長期受到中國當局關注。(截自X台「李老師不是你老師」帳號)
義大利媒體披露，義大利政府近日將八名中國人驅逐出境，他們被控監視和恐嚇在義大利的中國異議人士，包括知名的「李老師」。此案讓義大利輿論聚焦中共「海外警察站」現象，這是中共在多國延伸鎮壓網絡的機制。

義大利媒體「頁報」(Il Foglio)上周率先披露此一消息，天主教亞洲新聞(AsiaNews)、義大利英文媒體「Decode39」這兩天跟進報導。

報導指出，義大利政府5日驅逐八名中國公民，這是義大利國家警察「調查與特別行動部門」(DIGOS)與杜林檢察官經過長期追蹤後做出的決定。名單中四人已自行離境，三人被即刻驅逐，還有一名女性申請庇護，目前被拘留等待結果。

維權組織「保護衛士」(Safeguard Defenders)指出，這八人被控長期跟蹤騷擾在義大利的知名中國異議者「李老師」，其帳號「李老師不是你老師」經常曝光中共壓迫人權的影片或內幕。

報導引述「李老師」回應指出，過去三年他和團隊堅定捍衛新聞自由，記錄傳播在中國國內受到言論審查的事件，「我們因此遭受中國政府長期跨國鎮壓，我、團隊和家人都面臨持續全面的騷擾、威脅和侵犯。」

「李老師」表示，很高興看到義大利政府對中國在海外的鎮壓行為採取行動，「這不僅是對我們的保護，也是對基本民主原則和法治的捍衛。」

「李老師不是你老師」表示，很高興看到義大利政府對中國在海外的鎮壓行為採取行動，他...
「Decode39」報導，此驅逐事件發生的時機敏感，因為大約三周前才傳出消息，中國相關駭客盜取了約5000名義大利特警DIGOS的個資。DIGOS主要負責反恐和監控極端主義，中方駭客盜取訊息包括警員姓名、職務、行動角色，其中不少人剛好負責掌握中國異議人士情況。

「Decode39」認為，此次驅逐行動顯示義大利情報界對中國採取更明確立場。「2026年義大利情報年度報告」指出，北京是全球地緣政治競爭主要角色，該報告首次公開將代號「鹽颱風」(Salt Typhoon)的全球網路間諜活動歸咎於中國。

亞洲新聞引述，義大利案例並非個案，在許多西方國家，中共設置海外警察站已不是祕密，這些機構表面是為海外中國人提供行政服務，實則被用來監視批評中共政府的海外中國人。

「李老師不是你老師」是一名旅居義大利的中國籍的網路社群媒體博主，本名為李穎。他因在X上報導及聲援2022年中國「白紙運動」而爆紅，成為追蹤人數極高的中文政治新聞資訊帳號，目前有210萬追蹤者。他因持續發布中國境內無法公開的社會新聞，長期受到中國當局關注與海外壓力。

阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

