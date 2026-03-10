南韓與美啟動聯合軍演 金與正警告「不要試探北韓」：可能招致可怕後果

我的頻道

記者張鈺琪／即時報導
針對美韓「自由護盾」聯合軍演，金與正稱，這是企圖謀劃與北韓對抗的挑釁侵略戰爭預演。（美聯社）
代號為「自由護盾」（Freedom Shield）的韓美聯合軍事演習9日啟動，預計持續至19日。韓聯社報導指出，本次演習的模擬情境結合近期戰爭型態的分析與經驗教訓，並納入多項實質性威脅情境。對此朝鮮勞動黨中央委員會總務部長金與正警告，不要試探北韓的忍耐、意志和能力。

韓聯社稱，韓美「自由護盾」演習約有1.8萬餘名兵力參加，規模與去年基本持平。隨著韓美加快推進戰時作戰指揮權移交工作，此次聯合軍演預計將重點評估相關移交條件是否已經具備。另據韓國《朝鮮日報》9日報導，有跡象顯示，駐韓美軍部分戰力可能已轉移部署至中東地區。

對於美韓此次軍演，朝中社報導，金與正10日發表談話稱，「國際流氓蠻橫殘暴的妄動使全球安全格局迅速崩潰，四處戰亂不止。在此嚴重時刻，在韓國進行的美韓戰爭演習將會招致進一步破壞地區穩定的結果。」

金與正稱，美韓9日起啟動的大規模聯合軍演，再次暴露出與生俱來的對北韓反感和習以為常的敵視政策的集中表現。「包括1.8萬多名韓國軍在內的兩國兵力參訓，不分晝夜地在韓國的地面、海上、空中、太空、網絡全域瘋狂推行為期10天以上的演習。這場演習分明是企圖謀劃與我們國家對抗的挑釁侵略戰爭預演，而非『軍事遊戲』。」

金與正表示，最近產生的全球地緣政治危機和錯綜複雜的國際事件證明，敵對國家野戰兵力的一切軍事蠢動沒有防禦和攻擊、演習和實戰的區別；為此做好萬全準備，必須以非凡壓倒性、先發制人的超強力攻勢來壓制敵人，而非採取正面回應性質或與之成正比的回應。

她並警告，「敵對勢力在我們國家的主權安全領域附近進行軍事示威活動，這很可能會招致不堪設想的可怕後果。敵人切勿試探我們的忍耐、意志和能力。」

代號為「自由護盾」的韓美聯合軍事演習9日啟動，預計持續至19日。圖為9日當天，一...
代號為「自由護盾」的韓美聯合軍事演習9日啟動，預計持續至19日。圖為9日當天，一架UH-60黑鷹直升機降落在韓國平澤市的美軍基地。（歐新社）

北韓

延伸閱讀

