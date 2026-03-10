我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

華郵：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

美國對伊朗發動軍事行動10日後，戰局仍未明朗。有分析認為，無論結果如何，這場衝突已造就兩個贏家，而美國不在其中。

美國華盛頓郵報專欄作家、外交政策史學者布特（Max Boot）撰文表示，伊朗戰事正在為美國兩大主要競爭對手帶來地緣政治與經濟利益。

布特指出，美國在1970年代依賴中東石油，當時的總統卡特宣示，若有任何外部勢力試圖控制波灣地區，美國將動用必要手段回應，包括軍事力量。如今美國接近能源自給自足，理論上波斯灣對美國領導人的戰略重要性下降，然而川普政府官員反而以美國不再依賴外國石油為理由，認為攻擊伊朗更容易了，最終再讓美國陷入戰爭。

戰事帶來明顯的外溢效果。油價因衝突由戰前每桶73美元升至超過100美元，直接為俄羅斯戰爭機器注入額外資金。與此同時，美國為集中資源對付伊朗，放鬆了對印度採購俄羅斯石油的部分制裁，進一步削弱制裁效果。

美國也正迅速消耗大量飛彈與防空攔截彈，這些武器原本被視為支援烏克蘭與防衛台灣的重要庫存。烏克蘭總統澤倫斯基指出，美軍與伊朗交戰三天消耗的愛國者飛彈，已超過烏克蘭自2022年以來的用量。

第二個更大的贏家是中國。正當美國將數百億美元軍費用於轟炸伊朗時，中國持續推進其科技與軍事現代化。中國近年在軍事與科技領域迅速擴張，擁有全球最大海軍，並加速發展彈道飛彈與核武力量，同時在人工智慧、量子運算等前沿科技研究上逐步領先。

此外，中國在產業領域的影響力也持續擴大。報告顯示，中國目前生產全球約70%的電動車、80%的智慧手機、80%的鋰電池與90%的無人機。與此同時，美國在部分關鍵產業的政策支持卻正在減弱。

世報陪您半世紀

俄羅斯 烏克蘭 伊朗

上一則

瑞士公投保障現金發行入憲法 新版紙鈔設計亮相

下一則

美伊戰爭快結束還是繼續打？川普1天之內4件事連番改口一次看

延伸閱讀

專家之眼／美攻伊朗是外交戰略錯亂 或另有所圖？

專家之眼／美攻伊朗是外交戰略錯亂 或另有所圖？
華郵：俄羅斯提攻情資 協助伊朗攻擊美軍在中東的戰艦及飛機

華郵：俄羅斯提攻情資 協助伊朗攻擊美軍在中東的戰艦及飛機
戰事耗彈燒錢 美籌軍費補彈藥庫存、伊朗改打無人機消耗戰

戰事耗彈燒錢 美籌軍費補彈藥庫存、伊朗改打無人機消耗戰
反西方軸心夢一場？紐時：盟友僅口頭支持 伊朗恐孤獨應戰

反西方軸心夢一場？紐時：盟友僅口頭支持 伊朗恐孤獨應戰

熱門新聞

阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
3月2日在荷莫茲海峽上的船隻。（路透）

全球約10%貨櫃船因荷莫茲海峽關閉滯留 伊朗放話：敢通過就開火

2026-03-02 19:23

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」