我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／台韓大戰中華隊打線出爐 陳晨威打二棒、沒有陳傑憲

美國駐奧斯陸大使館旁驚傳爆炸巨響 挪威警方說話了

美國駐奧斯陸大使館旁驚傳爆炸巨響 挪威警方說話了

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國駐挪威大使館傳出爆炸。(取材自X@Osint613)
美國駐挪威大使館傳出爆炸。(取材自X@Osint613)

挪威媒體VG報導，美國駐奧斯陸大使館附近在當地時間8日凌晨1時傳出爆炸巨響後竄出濃煙，當局已證實出動大批警力，目前未傳出有人受傷，尚不清楚事故具體原因。

▲ 影片來源：X＠Osint613（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

根據警方說法，約在凌晨1時接獲通報，指美國駐奧斯陸大使館所在地附近傳出巨響，疑似爆炸聲。奧斯陸警區發言人伊維爾森（Per-Ivar Iversen）表示，截至目前，當局仍無法確認現場究竟發生何事，也尚不清楚是否有人涉入。

VG引述多名住在附近的居民指出，事發時先聽見一聲巨響，之後大使館所在的胡瑟比（Huseby）地區上空出現大片煙霧。一名居民表示，自己當時正在看電視，突然聽到爆炸般的聲響，「整棟房子都在震動」。

社群媒體X帳號OSINTtechnical引述飛航追蹤數據指出，挪威警方一架直升機正在美國駐奧斯陸大使館上空盤旋。

目前警方仍在現場調查，事件原因有待進一步釐清。

▼收聽一洲焦點Podcast：

世報陪您半世紀

社群媒體 大使館 挪威

上一則

伊朗總統為何突然罕見致歉？BBC分析3種可能

延伸閱讀

秘魯夜店爆炸傷33人 地方政府稱疑為攻擊

秘魯夜店爆炸傷33人 地方政府稱疑為攻擊
伊朗無人機連襲美中東使館 CIA駐沙情報站傳遭波及

伊朗無人機連襲美中東使館 CIA駐沙情報站傳遭波及
伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 稱「摧毀基地指揮總部」

伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 稱「摧毀基地指揮總部」
美駐利雅德大使館遇襲陷火海 川普：很快就會報復

美駐利雅德大使館遇襲陷火海 川普：很快就會報復

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06

超人氣

更多 >
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
改披中國戰袍？劉俊：劉美賢會說門都沒有

改披中國戰袍？劉俊：劉美賢會說門都沒有
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣
川普：伊朗太壞了 美國考慮再增加攻擊目標與範圍

川普：伊朗太壞了 美國考慮再增加攻擊目標與範圍