首爾證實了：伊朗戰事升溫 美軍商談調動駐韓武器 包括愛國者

編譯季晶晶／綜合報導
示意圖，圖為美國愛國者飛彈系統。（路透）
示意圖，圖為美國愛國者飛彈系統。（路透）

南韓外交部長趙顯周五在國會聽證會上證實，隨著美國與伊朗衝突升高，首爾正與駐韓美軍討論重新部署包括愛國者防空系統在內的武器裝備進行討論。

趙顯在回答在野黨議員質詢時表示，兩國軍事當局正為此密切合作。但他拒絕透露具體細節，強調武器與軍事人員的部署將依據個別情況逐案決定，相關討論仍在進行中。

美國對伊朗發動攻擊後，對攔截飛彈與打擊型彈藥需求大增。伊朗加強以飛彈與無人機攻擊區域內美國利益與盟友目標，迫使華府強化關鍵基地與盟邦的防空部署。

根㩀南韓媒體東亞日報引述政府消息人士報導，駐韓美軍近期已將分散於多處基地的愛國者導彈發射器與攔截彈，集中轉移至首爾以南平澤市的烏山空軍基地

報導指出，該基地的愛國者飛彈連數量明顯增加，且包括C-17與C-5在內多架大型美軍運輸機也已進駐。對此，駐韓美軍與南韓國防部均拒絕評論。

另一方面，駐韓美軍周四重申對南韓的防衛承諾，將持續協助抵禦擁有核武的北韓的威脅。韓聯社報導，2025年時，駐韓美軍的愛國者飛彈曾因「戰略靈活性」而暫時調往中東，之後再重返朝鮮半島。

