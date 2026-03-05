我的頻道

戰事燒錢 美籌軍費補彈藥庫存、伊打無人機消耗戰

丈夫面前回應婚外情 諾姆批眾院是小報垃圾

美「斬首」委內瑞拉與伊朗後 下個是北韓？ 分析：恐釀1億人傷亡

編譯周辰陽／即時報導
北韓官媒朝中社發布的照片顯示，平壤金日成廣場25日舉行慶祝北韓勞動黨第九次代表大會的閱兵式時，國家領導人金正恩（右）手指向前方，女兒金主愛在一旁陪同。（歐新社）
北韓官媒朝中社發布的照片顯示，平壤金日成廣場25日舉行慶祝北韓勞動黨第九次代表大會的閱兵式時，國家領導人金正恩（右）手指向前方，女兒金主愛在一旁陪同。（歐新社）

美國總統川普1月下令出兵委內瑞拉，擄獲總統馬杜洛，2月又與以色列聯手對伊朗發動「斬首行動」，擊斃最高領袖哈米尼，不免讓外界關注北韓領導人金正恩是否感到不安。不過，一名安全專家近日表示，考慮對北韓採取軍事選項將「困難得多」，原因包括平壤擁有核武、與中國和俄羅斯的關係，以及地理位置鄰近南韓與日本。

韓聯社與合眾國際社報導，華府智庫「韓美經濟研究所」（KEI）學術事務主任金艾倫（Ellen Kim）在一場論壇上表示，將伊朗與北韓相提並論，忽略兩者之間關鍵的戰略差異。當時外界正關注，在美國軍事行動導致馬杜洛被捕、以及哈米尼身亡之後，川普將如何應對北韓日益升高的核威脅。

金艾倫指出：「我認為伊朗和北韓非常不同。首先，北韓確實擁有核武，因此美國實際採取軍事選項的風險要高得多。」她補充說：「而且北韓背後還有中國與俄羅斯。因此從戰略角度來看，這也將是一項非常危險的行動。此外，南韓和日本就直接處在北韓核武與軍事威脅的鼻子底下。」

她並指出，地理因素使情勢更加不穩定。美國盟友南韓與日本都處於北韓核武與常規軍力的直接射程之內；若試圖「除掉」北韓領導層，將為美國盟友帶來巨大的風險。

金艾倫回顧指出，美國前總統柯林頓政府曾在1994年考慮對北韓核設施發動戰略打擊，但當時的南韓總統金泳三反對該計畫。美軍當時評估顯示，一旦爆發衝突，可能造成多達1億人傷亡。

她說：「考量到這些風險，對川普總統而言，要考慮對北韓採取斬首行動的選項將困難得多。」

