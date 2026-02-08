我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英案將判刑 若罪行重大可判10年至終身監禁

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

日本眾院選舉投票率告急 當地中午前僅7.17%

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本8日舉行眾議院改選，選前民調看好首相高市早苗領導的自民黨大勝；但日本多地遭遇破紀錄暴雪，交通受阻，恐壓低投票率。（歐新社）
日本8日舉行眾議院改選，選前民調看好首相高市早苗領導的自民黨大勝；但日本多地遭遇破紀錄暴雪，交通受阻，恐壓低投票率。（歐新社）

路透報導，日本8日舉行眾議院改選，選前民調看好首相高市早苗領導的自民黨大勝；但日本多地遭遇破紀錄暴雪，交通受阻，恐壓低投票率。NHK引述總務省統計指出，截至當地上午11時，全國投票率為7.17%，較前一次眾院選舉同一時間低3.26個百分點。

高市早苗日前突襲解散國會，啟動戰後最短的眾議院選戰，並表明若自民黨與日本維新會組成的執政聯盟未能維持過半，將下台負責。多項選前民調預測，自民黨與維新會合計可望拿下約300席，較目前的233席明顯增加。

路透指出，日本選舉通常選在氣候較溫和的月份舉行，本次為戰後第3次在2月冬季投票，恰逢豪雪攪局。北部地區預報積雪最高可達70公分，連東京也罕見降雪並引發局部交通阻塞。日本國土交通省表示，截至當日上午，全國已有37條鐵道路線、58條渡輪航線停駛，54個航班取消。

投票除部分地區因天候調整時間外，原則上於全國4萬4600多處投票所進行，晚間8時截止，預料9日凌晨可望大致底定。

另截至6日，期日前投票人數約2079萬人、約占選民2成，較前次同一時期增加約436萬人。

路透並提到，近年眾院選舉投票率多落在50%中段；若本次因大雪導致投票率進一步下滑，可能放大具動員能力的「組織票」影響力。

投票 日本 高市早苗

上一則

日本8日大選 「高市旋風」對決強烈寒流

延伸閱讀

日本8日大選 「高市旋風」對決強烈寒流

日本8日大選 「高市旋風」對決強烈寒流
中國態度放軟了？ 傳已批准多項稀土輸日

中國態度放軟了？ 傳已批准多項稀土輸日
日本眾院大選 4個關鍵席次左右高市政權走向

日本眾院大選 4個關鍵席次左右高市政權走向
日本眾議院選舉大雪中登場 日學者：將可能改變國家型態

日本眾議院選舉大雪中登場 日學者：將可能改變國家型態

熱門新聞

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅