AUKUS軍售生變？澳前總理轟美占盡好處、不賣核潛艦不算違約

美國海軍維吉尼亞級快速攻擊潛艦「明尼蘇達號」（SSN-783）2025年3月16日出現在在澳洲西澳省外海。資料照片。（路透）

美國國會研究處（CRS）近日提出替代方案評估，建議原規畫依「AUKUS 」協議出售給澳洲 的核子動力潛艦，改留在美國海軍服役，由美軍指揮，並自澳洲基地運作。儘管澳洲主管單位強調，AUKUS協議仍以「既定步調、按時程」推進，但持懷疑態度者認為，美國履行承諾、將維吉尼亞 級潛艦出售給澳洲的可能性正日益降低。

澳洲衛報報導，對於是否在對中衝突時支持美國，澳方一貫主張無法提供任何保證。CRS於1月發布的報告提出「軍事分工」方案，建議原本預定出售給澳洲的潛艦，改由美方指揮，並駐泊於澳洲基地出航。

CRS報告雖同時提出支持與反對美國自2032年起向澳洲出售三艘維吉尼亞級潛艦的論點，但也指出，一旦因台灣與中國爆發「衝突或危機」，由澳洲指揮的潛艦將無法被下令投入作戰；相較之下，由美國指揮、並自澳洲基地出航的潛艦，則可立即部署。報告直言，此舉「可能削弱而非強化在美中危機或衝突下的嚇阻與作戰能力」。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）5日被問及此事時，將美國國會研究處（CRS）的相關報告斥為「評論」，並強調AUKUS計畫「全速前進」。他表示：「最終你會從美國國會聽到各式各樣的評論。」並補充指出，美國總統已清楚表明美方在此議題上的立場，強調相關計畫正持續推進，其中也包括轉移維吉尼亞級潛艦。

澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）當年與法國海軍集團（Naval Group）簽署潛艦採購合約，卻被繼任者莫里森（Scott Morrison）改以AUKUS取代而毀約。滕伯爾長期主張AUKUS協議從一開始就不可挽回地偏向美國，並批評澳洲政府不敢承認目前計畫的進展慘澹。

他說：「AUKUS對美國人而言是一筆非常划算的交易，因為他們在西澳獲得一個潛艦基地與船塢，且由澳洲出錢；除非美國海軍能夠分出潛艦，否則他們並沒有任何義務要賣維吉尼亞級潛艦給我們。」

滕博爾直言：「如果美國說『沒有潛艦給你們澳洲』，這並不是違背協議，因為這本來就是協議內容、也是澳洲當初簽下來的條件。這正是為什麼這項協議從一開始就對澳洲不利。」