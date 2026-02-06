我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一年死2個都沒事」12歲少女溺斃 潛水學校冷血內幕曝光

灣區男子製作好市多熱狗汽水架 在網路上暴紅

AUKUS軍售生變？澳前總理轟美占盡好處、不賣核潛艦不算違約

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國海軍維吉尼亞級快速攻擊潛艦「明尼蘇達號」（SSN-783）2025年3月16日出現在在澳洲西澳省外海。資料照片。（路透）
美國海軍維吉尼亞級快速攻擊潛艦「明尼蘇達號」（SSN-783）2025年3月16日出現在在澳洲西澳省外海。資料照片。（路透）

美國國會研究處（CRS）近日提出替代方案評估，建議原規畫依「AUKUS」協議出售給澳洲的核子動力潛艦，改留在美國海軍服役，由美軍指揮，並自澳洲基地運作。儘管澳洲主管單位強調，AUKUS協議仍以「既定步調、按時程」推進，但持懷疑態度者認為，美國履行承諾、將維吉尼亞級潛艦出售給澳洲的可能性正日益降低。

澳洲衛報報導，對於是否在對中衝突時支持美國，澳方一貫主張無法提供任何保證。CRS於1月發布的報告提出「軍事分工」方案，建議原本預定出售給澳洲的潛艦，改由美方指揮，並駐泊於澳洲基地出航。

CRS報告雖同時提出支持與反對美國自2032年起向澳洲出售三艘維吉尼亞級潛艦的論點，但也指出，一旦因台灣與中國爆發「衝突或危機」，由澳洲指揮的潛艦將無法被下令投入作戰；相較之下，由美國指揮、並自澳洲基地出航的潛艦，則可立即部署。報告直言，此舉「可能削弱而非強化在美中危機或衝突下的嚇阻與作戰能力」。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）5日被問及此事時，將美國國會研究處（CRS）的相關報告斥為「評論」，並強調AUKUS計畫「全速前進」。他表示：「最終你會從美國國會聽到各式各樣的評論。」並補充指出，美國總統已清楚表明美方在此議題上的立場，強調相關計畫正持續推進，其中也包括轉移維吉尼亞級潛艦。

澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）當年與法國海軍集團（Naval Group）簽署潛艦採購合約，卻被繼任者莫里森（Scott Morrison）改以AUKUS取代而毀約。滕伯爾長期主張AUKUS協議從一開始就不可挽回地偏向美國，並批評澳洲政府不敢承認目前計畫的進展慘澹。

他說：「AUKUS對美國人而言是一筆非常划算的交易，因為他們在西澳獲得一個潛艦基地與船塢，且由澳洲出錢；除非美國海軍能夠分出潛艦，否則他們並沒有任何義務要賣維吉尼亞級潛艦給我們。」

滕博爾直言：「如果美國說『沒有潛艦給你們澳洲』，這並不是違背協議，因為這本來就是協議內容、也是澳洲當初簽下來的條件。這正是為什麼這項協議從一開始就對澳洲不利。」

澳洲 AUKUS 維吉尼亞

上一則

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

下一則

地中海紅珊瑚「致命吸引力」 潛水員冒險採紅金

延伸閱讀

川普簽令重排美國軍售順位 「軍費高、戰略重」優先

川普簽令重排美國軍售順位 「軍費高、戰略重」優先
一封給美國的信…台非不捧軍售 只是想活下來

一封給美國的信…台非不捧軍售 只是想活下來
前白宮官員：川習會前 中國企圖削弱台對美信心

前白宮官員：川習會前 中國企圖削弱台對美信心
川普政府擬推200億對台軍售 北京警告4月川習會恐破局

川普政府擬推200億對台軍售 北京警告4月川習會恐破局

熱門新聞

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨
描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普分享歧視影片後火速刪文

描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普分享歧視影片後火速刪文