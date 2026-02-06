不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

我的頻道

記者林宸誼／即時報導
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)
不怕美國關稅威脅，繼加拿大總理卡尼5日宣布，將與中國合作推動加拿大本土生產和出口電動車後，加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。「我們相信這些優秀的加拿大公司可以與中國電動車公司合作，打造銷往世界各地的中加合資汽車。」

向中國車企示好的舉動，代表加拿大政府立場的轉變。加拿大正尋求降低對美國汽車市場的依賴，並打造更強大的本土汽車產業。加拿大曾指責中國對本國製造商提供不公平補貼，同時也對中國汽車技術提出安全關切。

彭博報導， 包括麥格納國際公司（Magna）、利納馬公司（Linamar）和馬瑞天國際公司（Martinrea）等加拿大汽車零部件企業，已在中國開展業務，可以參與在加拿大設立的合資裝配廠。

趙美蘭指出，加拿大可在汽車軟體方面找到解決方案，以應對安全關切。「我們認為能夠制定與我們在加拿大所能接受和期望一致的勞工標準，並可以透過這些投資在加拿大建立本地供應鏈。」

新浪財經報導，趙美蘭曾於 1月21日會見比亞迪和奇瑞兩家中國車企大佬，並特別提到「本機群組裝」、「和當地供應商合作」。

由於加拿大和美國、墨西哥有自由貿易協定。這代表中企在加拿大組裝的汽車，進入美國市場會有很大便利。對加拿大而言，一方面引入中國電動車能快速降低本國電動車價格，加速能源轉型。另一方面，吸引中國車企島加國本地建廠，能帶來投資、就業和技術。

對於中國車企，儘管加拿大市場本身不算大，但戰略位置極其重要。這是中國電動車品牌進入發達國家市場的又一塊試驗田。如果能在這裡成功，就等於向全世界證明，中國電動車不僅能在亞非拉賣得好，也能在歐美標準下獲得認可。

