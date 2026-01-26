中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

日本首相兼自民黨總裁高市早苗26日出席日本記者俱樂部政黨領袖座談。（歐新社）

聯合國安全理事會26日召開法治主題會議，中國駐聯大使傅聰 再度批評日相高市早苗「台灣有事 」答詢是干涉他國內政。日本 駐聯大使山崎和之對此反駁，並嗆聲「中國應做出有助世界穩定的發言」。另一方面，高市26日受訪再度說明日本對台灣有事的應對，提及若美軍在區域內陷入交戰，「日本無所作為逃走，則日美同盟將瓦解」。

NHK報導，聯合國安理會26日召開法治主題會議，傅聰再度砲轟高市的「台灣有事」說法，稱這是「對中國內政的露骨干涉，背離日本作為戰敗國的國際義務」等，重申自去年底以來的相同批評。

對此，山崎表示，針對「中國大使對日本作出毫無根據的發言」感到遺憾，並反嗆「中國應該做出有助於世界穩定的正確發言」。

山崎接著強調並呼籲各國，日本戰後始終奉行和平路線，並以法治為基礎的多邊機制為核心，長期為國際社會的和平與繁榮做出難以估量的貢獻。

另一方面，日本經濟新聞27日報導，高市26日受訪朝日電視台（TV Asahi）節目，再度說明日本對台灣發生危機的緊急應對。談到日美展開聯合行動撤離在台日僑的可能性，她表示，「如果美軍遭受攻擊時，日本無所作為只顧自己逃走，那麼日美同盟將會瓦解」。

高市並補充，「會在現行法律範圍內，綜合判斷當地正在發生的各種情勢，作出應對」。

高市去年11月拋出「台灣有事」答詢，引發中國強烈不滿並陸續祭出多項反制，中國外交部26日再度呼籲民眾春節期間暫赴日本。