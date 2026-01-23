我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

廣東博主用SIM卡廢料煉出191克黃金 專家：恐中毒

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 未提台灣

白宮吹捧過頭 川普牽企鵝漫步格陵蘭合成圖鬧大笑話

編譯張佑生／即時報導
北極區的格陵蘭不會有企鵝出現，野生企鵝只會出現在南極、南半球。(歐新社)
北極區的格陵蘭不會有企鵝出現，野生企鵝只會出現在南極、南半球。(歐新社)

格陵蘭的風波看似暫時告一段落。白宮在社群網站的合成貼圖引發川普地理科死當的訕笑，主因是圖片顯示川普在雪皚皚的環境中與企鵝同行的背影，企鵝手持美國國旗象徵已經歸順，另有格陵蘭旗。

最大的問題是，北極區的格陵蘭不會有企鵝出現，野生企鵝只會出現在南極、南半球，格陵蘭應該配北極熊，但川普大概不會在乎這種細節或基本常識、

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）23日在丹麥自治領地格陵蘭島首府努克表示，在嚴峻的形勢下，丹麥堅定支持格陵蘭島，丹麥政府與格陵蘭島自治政府將密切合作，通過外交和政治途徑解決格陵蘭島所面臨問題。佛瑞德里克森當天抵達努克訪問。她向媒體發表簡短講話，表示此訪是為了表達丹麥對格陵蘭島的堅定支持。她同時表示，過去一段時間對丹麥和格陵蘭島來說「非常艱難」，當前時期她與格陵蘭島自治政府總理尼爾森「保持非常緊密的聯繫」。

據丹麥媒體報導，佛瑞德里克森23日早上在比利時布魯塞爾會見了北約秘書長呂特，並在社交媒體發文說，「北極地區的防禦和安全是整個北約的共同責任」。

報導說，22日，佛瑞德里克森參加了在布魯塞爾舉行的歐盟緊急峰會。她向媒體表示，丹麥「已經啟動與美國政府的合作」，並將在未來數周內明確合作的具體方式。她強調，各方現可通過「更傳統的外交途徑」，就1951年美國同丹麥簽署的關於格陵蘭島的防務協議進行「詳細討論」。

格陵蘭 川普

上一則

川普嘲諷盟軍「躲後方」 兩度赴阿富汗作戰的哈利發聲了

延伸閱讀

為何獲特赦？ 幣安創辦人趙長鵬撇清與川普關係

為何獲特赦？ 幣安創辦人趙長鵬撇清與川普關係
世界和平 不仰賴個人意志建立

世界和平 不仰賴個人意志建立
川普嘲諷盟軍「躲後方」 兩度赴阿富汗作戰的哈利發聲了

川普嘲諷盟軍「躲後方」 兩度赴阿富汗作戰的哈利發聲了
買房首付款可動用401(k)？ 川普不贊成：收益好 錢留著

買房首付款可動用401(k)？ 川普不贊成：收益好 錢留著

熱門新聞

加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
女碩士失蹤10餘年被找回已育2子女 孩子父親因這原因不起訴

女碩士失蹤10餘年被找回已育2子女 孩子父親因這原因不起訴