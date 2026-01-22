川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普 總統過去多次表態索要丹麥屬地格陵蘭 島，並一度揚言自2月1日起，對歐洲八國進一步加徵關稅，但日前卻在真實社群發文表示不會推進相關措施，並宣稱自己已與北約秘書長呂特達成一項「協議概念」。這番轉折雖獲市場及部分歐洲領導人歡迎，卻也讓其他人感到困惑。一名策略師受訪時直言：「再也沒有人會相信他了。」

CNBC報導，川普對所謂的格陵蘭協議僅做概括說明，形容這是一項可強化美國國家安全、並取得「礦產」權益的「終極長期協議」。消息一出，市場22日走揚，但協議內容仍存在諸多疑點。川普既未說明具體框架，也未交代究竟有哪些相關方同意該構想，無論是負責格陵蘭防務的丹麥，或是格陵蘭本身是否簽署任何協議，至今仍不明朗。

紐約大學資深兼任研究員普萊斯（Ed Price）指出，任何協議的達成都必須建立在雙方互動之上，但川普在瑞士達佛斯世界經濟論壇的演講，更像是一場「獨白，而非對話」。他也表示，這項框架僅是「談判的起點，而非最終結果」，並警告，一旦就爭議領土進行討價還價成為先例，未來可能在其他地區引發類似嘗試。

與此同時，中國官媒21日敦促歐盟 重新評估對美國的安全依賴，並追求更大程度的「戰略自主」。普萊斯補充指出，川普釋放出美國承諾可能隨政治動機而劇烈擺動的訊號，從長遠來看，反而讓中國「佔上風」。

布魯金斯學會資深研究員布魯克斯（Robin Brooks）則指出，川普語氣放緩「與歐洲無關」，更可能是因為擔憂全球債市波動，尤其是在市場憂心新一輪貿易戰之際，全球債券殖利率一度急升。他也表示，歐洲在與川普的談判中，籌碼相對有限。

量子策略（Quantum Strategy）資深投資人羅奇（David Roche）認為，無論關稅最終結果如何，歐洲領導人都應為最壞情況預作準備。他並指出，川普對格陵蘭的威脅是「你能見到最大的『TACO』」，所謂 TACO 指的是「川普總是退縮」（Trump Always Chickens Out），這個說法已成為一種市場策略，用來預期總統最終會收回先前的威脅。

羅奇進一步指出，這種情況正逐漸成為一個問題，因為川普的威脅愈是升高，盟友就愈預期他最終會「帶著部隊上山，接著又下山」。他表示，歐盟從中得到的教訓是，只要正面應對，就能佔上風，「再也沒有人會相信他了」。