我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴風雪周末再襲紐約 降雪量恐達10吋難行

省暖氣費反釀災 房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

獲川普支持 委內瑞拉臨時總統將訪問美國

中央社綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮官員表示，羅德里格斯即將訪美，但日期未定。(路透)
白宮官員表示，羅德里格斯即將訪美，但日期未定。(路透)

一名美國高階官員今天表示，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯很快將訪問美國。這進一步顯示，川普總統願支持這個石油資源豐富的南美國家新領袖。

法新社報導，一名白宮高階官員表示，羅德里格斯（Delcy Rodriguez）即將成行，但日期未定。委內瑞拉當局也尚未證實消息。若行程成真，將是1/4世紀多以來首位正式訪美的現任委國總統。

美國三角洲部隊（Delta Force）特工本月初突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）逮捕時任委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro），並將他移送美國監獄以面對毒品走私起訴。而羅德里格斯原本是馬杜洛的副總統，也是委內瑞拉反美的威權政府長期核心成員。

在馬杜洛被捕後，羅德里格斯改變立場擔任臨時總統。儘管她目前仍受到美國制裁，包括資產被凍結；但她獲得訪美邀請，反映出華府與卡拉卡斯的關係急遽轉變。

在委內瑞拉外海仍有一支美國艦隊集結的情況下，羅德里格斯已允許美國斡旋委內瑞拉石油的銷售，並已簡化外國投資程序及釋放數十名政治犯。

不過，羅德里格斯若實現這趟美國行，可能為她在委內瑞拉現任政府內帶來麻煩，因為當中有些強硬派人士仍痛恨他們眼中華府的區域帝國主義。

委內瑞拉

上一則

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

延伸閱讀

又退縮？川普撤回對歐關稅威脅 道瓊大漲600點

又退縮？川普撤回對歐關稅威脅 道瓊大漲600點
川普執政亮紅燈 民調：美國71%民眾認為國家正失控

川普執政亮紅燈 民調：美國71%民眾認為國家正失控
川普：已同北約就格陵蘭制定協議框架 取消對歐加關稅

川普：已同北約就格陵蘭制定協議框架 取消對歐加關稅
丹麥外長：川普欲避免為格陵蘭動武是「正面」跡象

丹麥外長：川普欲避免為格陵蘭動武是「正面」跡象

熱門新聞

西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
日本外務省16日發布聲明指出，中國在中日之間的東海展開新的天然資源開發建設工程，東京已向中國提出「強烈抗議」。（路透）

中國東海啟動資源開發新建設工程 日本強烈抗議

2026-01-16 11:36
格陵蘭首府努克17日可見民眾聚集街頭，抗議總統川普計畫取得格陵蘭。(美聯社)

歐盟擬喊卡與美關稅協議 專家：歐或參考中國強硬回應

2026-01-17 20:05

超人氣

更多 >
別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」
華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...

華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...
貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉