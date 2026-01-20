我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看中戰略與稀土？川普奪格陵蘭恐接手1兆元錢坑

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

看中戰略與稀土價值？川普奪格陵蘭恐接手1兆美元錢坑

編譯梁采蘩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
格陵蘭氣候嚴寒，生存環境十分艱苦。礦場一年只能運營約6個月，島上基礎設施有限，港口稀少，能通行礦用卡車的道路更是寥寥無幾，這些都造就了高昂的營運成本。(美聯社)
格陵蘭氣候嚴寒，生存環境十分艱苦。礦場一年只能運營約6個月，島上基礎設施有限，港口稀少，能通行礦用卡車的道路更是寥寥無幾，這些都造就了高昂的營運成本。(美聯社)

川普總統多次放話「拿下」格陵蘭，無論是以購買、施壓，甚至不排除動用更激進手段，外界分析他覬覦的理由包括格陵蘭位居北極戰略要衝，又蘊含豐富關鍵礦產與稀土。但美國智庫外交關係協會（CFR）實地分析提醒，川普的直覺正確，結論卻可能完全錯誤。因為美國一旦真的「吃下」格陵蘭，很可能不是收下戰略紅利，而是接手一個長期財政錢坑。

一、丹麥補助，美國得全盤接手

格陵蘭目前是丹麥王國體系下的自治領地，財政高度仰賴哥本哈根的年度撥款。CFR指出，丹麥每年對格陵蘭提供約6億美元財政補助，幾乎撐起地方政府的基本運作。以當地人口僅約5.6萬人計算，等於「每位居民平均補助超過1萬美元」。

外媒先前報導，美國考慮以每位居民發現金10萬美元收買格陵蘭人。但那只是一次性的「收購成本」，還必須考慮年復一年、結構性存在的財政承諾。若格陵蘭改由美國掌控，這筆帳將轉移到華府帳上，而且極可能隨著公共服務、基礎建設與社會福利標準的調整而上升。

二、稀土很多，但未必能賺錢

支持「拿下格陵蘭」的常見論點之一，是該地蘊藏豐富的稀土與關鍵礦產，可作為美國降低對中國依賴的戰略解方。CFR並未否認這一點，但也潑冷水：資源存在，不等於能經濟開採。

格陵蘭氣候嚴寒，生存環境十分艱苦。礦場一年只能營運約6個月，島上基礎設施有限，港口稀少，能通行礦用卡車的道路更是寥寥無幾，這些都造就了高昂的營運成本。這也是為何格陵蘭目前沒有任何獲利的礦場營運計畫，儘管政府發出70多份探勘與開採許可證，現僅有金礦和斜長岩礦兩座礦場在運作。

財星雜誌進一步指出，若要讓格陵蘭在未來10至20年內具備任何可行的經濟開發條件，美國整體投入可能至少高達1兆美元，涵蓋港口、道路、機場、電力系統、住房與公共服務等基礎建設。即便如此，分析人士仍普遍認為，這樣的投資「幾乎沒有經濟意義」，回收期極長，且高度仰賴不確定的全球資源價格。

三、美擴大駐軍，根本無須特地占領

在安全層面，北極軍事化加速，美國確實需要強化在格陵蘭的存在，以監控俄羅斯與中國的動向。然而，CFR點出一個事實：美國不需要買下或奪島，也能名正言順擴大駐軍。

過去70多年來，華府一直依據1951年一項條約在格陵蘭島運作軍事設施，該條約還允許美國增加兵力、升級設施、擴展監測與反飛彈能力，為擴大駐軍提供合法路徑。美軍目前在當地設有皮圖菲克太空基地，CFR指出，格陵蘭對於美國擴大駐軍表示歡迎，因此「無需購買或占領就能實現我們在北極的安全目標。我們要做的只是提出請求」。

格陵蘭 丹麥 稀土

上一則

私會中國商人掀醜聞 秘魯總統面臨調查與彈劾

下一則

資深時尚記者談范倫鐵諾：親和近乎靦腆

延伸閱讀

格陵蘭關稅恐掀反制？川普不擔心：歐盟需要美國 投資還是會來

格陵蘭關稅恐掀反制？川普不擔心：歐盟需要美國 投資還是會來
川普喊格陵蘭方案「會讓北約滿意」 媒體披露五角大廈有動作了

川普喊格陵蘭方案「會讓北約滿意」 媒體披露五角大廈有動作了
最高法院即將休庭四周 川普關稅速判希望落空

最高法院即將休庭四周 川普關稅速判希望落空
川普自豪執政週年成果 再提台積電等企業擴大投資

川普自豪執政週年成果 再提台積電等企業擴大投資

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本外務省16日發布聲明指出，中國在中日之間的東海展開新的天然資源開發建設工程，東京已向中國提出「強烈抗議」。（路透）

中國東海啟動資源開發新建設工程 日本強烈抗議

2026-01-16 11:36

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現
加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽